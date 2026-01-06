La exnuera de Carmen Borrego aviva la polémica con su exmarido: "Ya está cerrado"
Así lo han contado
La batalla judicial y mediática entre José María Almoguera y Paola Olmedo ha tenido en las últimas semanas un frente muy concreto: el coche que ambos compartían durante su matrimonio. El vehículo se convirtió en uno de los puntos de fricción dentro del ya complejo proceso de divorcio, hasta el punto de figurar en la letra pequeña de las cláusulas económicas que han ido alargando la firma definitiva, según explicó el propio hijo de Carmen Borrego al hablar de cómo Paola había modificado el acuerdo "por un coche que tenía". En paralelo, la exposición pública del conflicto - entre entrevistas y platós de televisión - había elevado la tensión entre el joven y su exmujer, que llevaban meses sin conseguir cerrar del todo ni el divorcio ni los asuntos materiales pendientes.
En este contexto, el famoso coche deja de ser un símbolo del desencuentro para convertirse, por fin, en un tema resuelto. Paola asegura que está todo aclarado con el tema del coche con el que había conflicto con José María y zanja así uno de los capítulos más incómodos de la separación: "Ya está cerrado (...) está resuelto todo". Contenta tras haber entregado su coche a su ex, la argentina reconoce el alivio que siente al notar que, esta vez sí, los trámites se han acelerado: "Efectivamente. Todo ha sido rápido, sí. Entonces estoy contenta".
Divorcio
Sus palabras apuntan a que, al menos en el terreno práctico, una de las piezas que bloqueaban el avance del divorcio ha quedado definitivamente despejada, lo que podría facilitar que el proceso legal avance sin ese obstáculo añadido. Aunque siguen pendientes otros frentes, como las diferencias sobre cláusulas de privacidad del hijo y cuestiones económicas más amplias, la resolución del conflicto del coche supone un pequeño respiro en una separación marcada por reproches, desgaste emocional y una exposición pública que, según ambos han admitido, les está pasando factura.
