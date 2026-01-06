El hijo de Carmen Borrego alimenta la polémica con su exmujer: "Yo ya he demostrado muchas cosas"
Esto es lo que ha ocurrido
José María Almoguera ha vivido un Día de Reyes de lo más familiar junto a María 'la jerezana', acudiendo a casa de su madre, Carmen Borrego, para recoger los esperados regalos. A la salida, y con varias bolsas en la mano, el hijo de la colaboradora reconocía entre risas que habían recibido "muchas cosas" porque "nos hemos portado muy bien", dejando claro que la relación con su madre atraviesa un momento tranquilo y cercano.
En plena resaca de fiestas, José María también se ha pronunciado sobre la inminente entrada de Carmen Borrego en 'GH Dúo', un reto televisivo que la separará unos días de la familia pero que él se toma con mucha naturalidad. Restando dramatismo, explicaba que "no se nos va, no se nos muere, se va unos días y ya está", subrayando que la ve "muy mentalizada" y convencido de que "lo va a hacer muy bien" en el concurso, donde tendrá que convivir con antiguos compañeros y ajustar cuentas pendientes.
Uno de los focos de atención del reality será la convivencia de Carmen con Belén Rodríguez, con quien ha mantenido tensiones en los últimos años, algo sobre lo que también fue preguntado. Con prudencia, recordó que "llevan muchos años" de relación y que es pronto para saber si el programa servirá para una reconciliación definitiva: "Estamos empezando y no te podré decir si habrá problemas", dejando la puerta abierta tanto al conflicto como a un posible acercamiento entre ambas. Por su parte, María 'la jerezana' lo tiene claro y, cuando le preguntan por su favorita, responde sin dudar: "Hombre, por supuesto", apoyando la victoria de su suegra en el concurso.
Polémica
En medio de este ambiente festivo, tampoco han faltado las alusiones a las últimas acusaciones de Paola Olmedo hacia su exmarido, que él ha decidido no alimentar en un día tan señalado. Sobre las declaraciones en las que la manicurista le llama "mentiroso", Almoguera se limita a responder con firmeza que "yo lo he demostrado" y zanja el tema recordando que "hoy es un día para celebrar los Reyes", dejando claro que prefiere centrar la jornada en la familia, los regalos y el inicio del nuevo año, antes que en polémicas.
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- Comunicado urgente de los Reyes Magos: la cabalgata de Villaviciosa se adelanta y la recepción será en la plaza de abastos
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias y amenaza con dejar nieve en cotas bajas