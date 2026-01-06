El hijo de Carmen Borrego alimenta la polémica con su exmujer: "Yo ya he demostrado muchas cosas"

José María Almoguera ha vivido un Día de Reyes de lo más familiar junto a María 'la jerezana', acudiendo a casa de su madre, Carmen Borrego, para recoger los esperados regalos. A la salida, y con varias bolsas en la mano, el hijo de la colaboradora reconocía entre risas que habían recibido "muchas cosas" porque "nos hemos portado muy bien", dejando claro que la relación con su madre atraviesa un momento tranquilo y cercano.

En plena resaca de fiestas, José María también se ha pronunciado sobre la inminente entrada de Carmen Borrego en 'GH Dúo', un reto televisivo que la separará unos días de la familia pero que él se toma con mucha naturalidad. Restando dramatismo, explicaba que "no se nos va, no se nos muere, se va unos días y ya está", subrayando que la ve "muy mentalizada" y convencido de que "lo va a hacer muy bien" en el concurso, donde tendrá que convivir con antiguos compañeros y ajustar cuentas pendientes.

Uno de los focos de atención del reality será la convivencia de Carmen con Belén Rodríguez, con quien ha mantenido tensiones en los últimos años, algo sobre lo que también fue preguntado. Con prudencia, recordó que "llevan muchos años" de relación y que es pronto para saber si el programa servirá para una reconciliación definitiva: "Estamos empezando y no te podré decir si habrá problemas", dejando la puerta abierta tanto al conflicto como a un posible acercamiento entre ambas. Por su parte, María 'la jerezana' lo tiene claro y, cuando le preguntan por su favorita, responde sin dudar: "Hombre, por supuesto", apoyando la victoria de su suegra en el concurso.

Polémica

En medio de este ambiente festivo, tampoco han faltado las alusiones a las últimas acusaciones de Paola Olmedo hacia su exmarido, que él ha decidido no alimentar en un día tan señalado. Sobre las declaraciones en las que la manicurista le llama "mentiroso", Almoguera se limita a responder con firmeza que "yo lo he demostrado" y zanja el tema recordando que "hoy es un día para celebrar los Reyes", dejando claro que prefiere centrar la jornada en la familia, los regalos y el inicio del nuevo año, antes que en polémicas.