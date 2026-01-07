Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Posible pareja

'GH Dúo' se fija en el 'Benidorm Fest 2025' y ficha a Sonia Madoc como concursante... ¿con Selena Leo como pareja?

La cantante se suma a una edición cada vez más potente del reality de Telecinco, que ya reúne a pesos pesados del corazón y la televisión.

Sonia Madoc y Selena Leo.

Sonia Madoc y Selena Leo. / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

Sonia Madoc, es la nueva concursante confirmada de 'Gran Hermano Dúo'. La cuarta edición del reality continúa reforzando su casting con perfiles muy reconocibles y suma así a una artista que marcó a toda una generación a principios de los 2000 con el mítico dúo Sonia y Selena.

La cantante ha oficializado su participación con un vídeo de presentación en el que no ha dudado en tirar de nostalgia, entonando su archiconocido estribillo: “¡Yo quiero bailar… toda la noche… en ‘GH DÚO’!”. Un guiño directo al tema que la catapultó al éxito en 2001 y que convirtió a Sonia en un fenómeno internacional.

Aquel éxito mundial, que se grabó en varios idiomas y sonó con fuerza dentro y fuera de España, le permitió financiar sus estudios universitarios y emprender nuevos proyectos profesionales, incluida la creación de su propia marca de moda. Años después, en 2006, Sonia Madoc regresó a la música con nuevos singles como ‘Bailemos en el sol’ o ‘Todos a la bahía’, manteniéndose ligada al panorama artístico.

Más recientemente, en 2025, volvió a unir fuerzas con Selena Leo para intentar representar a España en 'Eurovisión', aunque su propuesta ‘Reinas’ no logró imponerse a Melody y su ‘Esa Diva’. Tras aquella experiencia, ambas anunciaron de nuevo su separación profesional en medio de declaraciones que evidenciaban tensiones personales, lo que ahora ha hecho sospechar a las redes sociales que el reality podría reunir a la pareja artística de nuevo en la casa de Tres Cantos.

Más allá de la música, Sonia Madoc se enfrenta ahora a un reto muy distinto: convivir bajo el ojo constante de las cámaras en ‘GH DÚO 4’, donde compartirá experiencia con concursantes ya confirmados como Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Cristina Piaget. Una mezcla explosiva que apunta a convertir esta edición en una de las más comentadas.

TEMAS

  1. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  2. La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
  3. La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
  4. La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
  5. Noche de Reyes ajetreada para los bomberos: lucha intensa contra dos voraces incendios en casas de Muros de Nalón y Grado, donde los vecinos evitaron una tragedia
  6. El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
  7. El Oviedo busca un delantero que acabe con la sequía: este es el objetivo de la dirección azul
  8. EN DIRECTO | El temporal 'Francis' cubre de nieve parte de Asturias: puertos con cadenas, incidencias, carreteras cerradas...

El CMI de El Llano acogerá una charla sobre Santa Teresa de Jesús dentro del ciclo “Mujeres notables”

El CMI de El Llano acogerá una charla sobre Santa Teresa de Jesús dentro del ciclo “Mujeres notables”

La cuarta etapa del Rally Dakar 2026, en imágenes

La cuarta etapa del Rally Dakar 2026, en imágenes

Vox señala la "ineficacia" de los Puntos Violeta en Oviedo y pide sustituirlos por espacios de Seguridad

Vox señala la "ineficacia" de los Puntos Violeta en Oviedo y pide sustituirlos por espacios de Seguridad

¿Hasta cuándo va hacer tanto frío en Asturias?: la AEMET alerta de la llegada de un nuevo frente a la costa

¿Hasta cuándo va hacer tanto frío en Asturias?: la AEMET alerta de la llegada de un nuevo frente a la costa

Colas en Lidl para hacerse con la parilla eléctrica más versátil del mercado: disponible con un 60 por ciento de descuento

Colas en Lidl para hacerse con la parilla eléctrica más versátil del mercado: disponible con un 60 por ciento de descuento

Laviana limpia sus carreteras de árboles y nieve por el temporal

Laviana limpia sus carreteras de árboles y nieve por el temporal

Las ondas triunfan en Lugones: el número de radioaficionados sigue creciendo en Siero

Las ondas triunfan en Lugones: el número de radioaficionados sigue creciendo en Siero
Tracking Pixel Contents