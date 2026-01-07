La polémica sigue entre los nietos de María Teresa Campos: "Se fue de casa antes para no verle"
Esto es lo que ha ocurrido
Alejandra Rubio y José María Almoguera, nietos de María Teresa Campos, han acercado posturas a finales de 2025 y, tras lanzarse varios dardos en los platós de televisión en el último año evidenciando su distanciamiento, han hablado por mensaje y han quedado en verse para retomar su relación y que el hijo de Carmen Borrego conozca al niño que la nieta de María Teresa Campos tiene en común con Carlo Costanzia.
Sin embargo, lo sucedido en el día de Reyes podría marcar un antes y un después entre los primos, ya que tal y como ha trascendido la influencer y el hijo de Mar Flores habrían salido de la casa de Terelu Campos después de haber comido con la presentadora, segundos antes de que José María llegase con su madre y con María 'la jerezana' para tomar el tradicional roscón e intercambiarse los regalos.
Ajeno al controvertido gesto de su prima para no coincidir con él en la tarde de Reyes, el ex de Paola Olmedo salía de la casa de su tía de lo más sonriente junto a su novia tras haber disfrutado de varias horas en familia con la llamativa ausencia de Alejandra.
Relación con su prima
"Bien, todo muy bien" ha repetido en varias ocasiones, sin aclarar en qué punto está su relación con su prima y si es cierto que se fue del domicilio de su madre antes de tiempo para no verle a él.
