Tensión en casa de Terelu Campos el día de Reyes: el gesto de Alejandra Rubio con su tía Carmen Borrego que desató la polémica

A pesar de que tanto Alejandra Rubio como Carmen Borrego han negado por activa y por pasiva que exista ningún problema entre ellas, el día de Reyes ha evidenciado que la relación entra ambas no es tan buena como quieren hacer ver públicamente en cada uno de sus encuentros en el plató de 'Vamos a ver', programa en el que ambas colaboran.

Después de que la hija de María Teresa Campos celebrase esta fecha tan especial en un restaurante a las afueras de Madrid junto a sus hijos Carmen Rosa y José María Almoguera -acompañado por su novia María 'la jerezana'- presumiendo de su unión familiar antes de la entrada de la tertuliana en 'GH Dúo 4', Carmen se desplazaba con su marido José Carlos Bernal a la casa de Terelu Campos para disfrutar del tradicional roscón en familia e intercambiarse los regalos de Reyes.

Sin embargo, para sorpresa de las cámaras apostadas a las puertas, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia -la influencer en la parte de atrás del coche conducido por su novio junto a su hijo Carlo Jr, que el pasado 5 de diciembre cumplió un año- abandonaban el domicilio de la presentadora apenas dos minutos antes de la llegada de Borrego, evitando así 'in extremis' el reencuentro con su tía.

Un llamativo gesto que habla por sí solo y evidenciaría su distanciamiento y sobre el que ninguno de sus protagonistas ha querido hacer declaraciones; y mientras el hijo de Mar Flores salía por la puerta del garaje de la casa de Terelu a toda velocidad haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa, justo después hacía su aparición Carmen junto a su marido, accediendo al parking en coche muy seria y en absoluto silencio.