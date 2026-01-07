Una tiktoker siembra la polémica con un vídeo: "Los vagos somos más eficientes"

¿Los vagos son buenos trabajadores? Seguramente a priori dirías que no, pero una tiktoker ha sembrado la polémica al asegurar que "los vagos somo más eficientes" y que es mucho mejor "que una persona normal".

Estamos hablando del canal de Tik Tok @laralladas, quien asegura que una persona vaga no es que no quiera trabajar, sino que quiere acabar cuanto antes el trabajo que le han encargado. "Porque esa persona vaga lo que va a hacer es encontrar la manera más eficiente posible, más rápida posible", explica.

Y no solo eso, es que "igual encuentra hasta nuevas maneras de hacer lo que le has pedido solo porque quiere acabarlo ya".

Experiencia

La tiktoker asegura hablar desde su propia experiencia: "De hecho, yo me considero una persona muy vaga, pero muy buena trabajadora por esto mismo", destacando que "todo lo que pueda hacer en menos tiempo, de una manera más eficiente, de todo tal, para acabar yo antes, porque lo que quiero es acabar, lo voy a hacer".