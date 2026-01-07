Última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero tras ser ingresada de urgencia en el hospital

Siempre al lado de Sara Carbonero, Isabel Jiménez ha demostrado con el paso de los años ser uno de los apoyos incondicionales para la periodista cuando más lo ha necesitado. Ahora, la presentadora de Informativos ha reaparecido ante las cámaras tras conocer el ingreso de su amiga.

Fue el pasado 2 de enero cuando la periodista deportiva sufría una fuerte indisposición en la isla de La Graciosa, donde se encontraba disfrutando de los primeros días de 2026 junto a su novio, José Luis Cabrera, y un grupo de íntimos amigos como Isabel Jiménez, y era ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote.

Tres días más tarde, la revista 'Semana' revelaba en primicia este delicado momento para la periodista y las especulaciones no tardaban en surgir respecto a si se podría tratar de una recaída del cáncer de ovario que sufrió en 2019 y del que se recuperó favorablemente.

No ha sido hasta este miércoles cuando hemos salido de dudas gracias a la exclusiva de la revista ¡HOLA! que publicaba que el ingreso de Sara no tiene nada que ver con su enfermedad, sino con un "fuerte dolor abdominal" del que los médicos han encontrado la causa, por el que fue intervenida horas después de su hospitalización y del que "se está recuperando". "No está grave, todo está tranquilo" ha afirmado rotundo el entorno de la periodista a la publicación.

Isabel Jiménez

Tras esta información, Isabel Jiménez se ha dejado ver ante las cámaras tras presentar el Informativo de la tarde en Telecinco y ha asegurado que no iba a hacer ningún comentario sobre el estado de su amiga: "No voy a hablar, de verdad, os lo agradezco mucho".