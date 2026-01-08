Anabel Pantoja reaparece en Instagram y se pronuncia tras destaparse la relación de su novio y su madre: "No valen ni un euro"

Anabel Pantoja es sin duda uno de los personajes televisivos que mejor ha logrado combinar su faceta en la pequeña pantalla, en la que lleva colaborando desde hace años, con su rol como influencer y creadora de contenido en redes sociales, donde acumula hasta 2 millones de seguidores en Instagram.

La de Triana, tras permanecer alejada de la televisión para dedicarse a su hija Alma, volvía hace unos meses a Telecinco para participar en Bailando con las estrellas, un formato con el que la influencer se atrevía tras probar realities como GH VIP o Supervivientes.

A pesar de que la influencer ha intentado pasar página tras un comienzo de 2025 marcado por los supuestos malos tratos de los que habría sido víctima su hija por parte de la influencer y su novio, David Rodríguez, hace meses colea el rumor de la posible mala relación que mantendrían la madre de la de Sevilla, Merchi Bernal, con su yerno. Y es que todo habría sido culpa de la sonada polémica que salpicaba a la sobrina de Isabel Pantoja y que la llevaba a sentarse en sede judicial.

A falta de una resolución en firme sobre ello, la influencer no parece haber pasado las mejores navidades de su vida, tal y como han compartido en varios programas de televisión, donde se sigue insistiendo en la mala relación que habría entre suegra y yerno, llegando incluso a no existir si quiera relación entre ambos.

Sin embargo, la influencer parece ajena a la polémica y ha compartido en Instagram un emotivo video en el que dedicaba un bonito mensaje a su familia. "Lujos que no valen ni un euro. No hace falta, ir a Dubái, tener un yate, o millones en el banco. Despedir un día mirando al mar, y rodeada de tu familia, eso no se consigue ni con todo el dinero del mundo".

De Triana a estrella televisiva

Anabel nació en Sevilla el 15 de julio de 1986 en el seno de una familia de artistas, siendo siendo hija de Bernardo Pantoja y Mercedes Bernal, y su tía la tonadillera Isabel Pantoja y su tío el cantante Agustín Pantoja. Además, es prima de los televisivos Kiko Rivera e Isa Pantoja. Se fue de Sevilla para estudiar en Madrid y se formó como maquilladora, convirtiéndose en la asistente de su tía. Comenzó en el mundo de la televisión en el año 2011 como colaboradora de El programa de Ana Rosa en Telecinco.

Continuó en televisión de la mano de Telecinco en el programa Mujeres y hombres y viceversa entre 2013 y 2016, donde ejerció de comentarista. En 2014 fichó como concursante de Supervivientes junto a concursantes como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández o Víctor Sandoval, siendo la segunda expulsada tras quince días de convivencia. Entre 2015 y 2017 fue también colaboradora de ¡Qué tiempo tan feliz!, mientras que en 2016 fichó como concursante de Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez, ambos en Telecinco.