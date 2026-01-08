Conmoción en el plató de El tiempo justo tras hacerse públicas las sobrecogedoras imágenes del accidente de Jesús Calleja: "Me he quedado muy impactado"

Jesús Calleja es un amante de la adrenalina. Así lo demuestran las aventuras que el escalador lleva a sus espaldas. Desde subir el Everest, una hazaña que alcanzó en 2005, hasta su viaje al espacio el año pasado.

El de León además, ha logrado hacer de su pasión su profesión, poniéndose al frente de varios formatos de aventura como Volando Voy o Planeta Calleja. Este último, aún en emisión, cuenta con la participación de varios personajes conocidos que se embarcan en innumerables escapadas y experiencias de riesgo de la mano de Calleja.

Sin embargo, a la espera de que se estrene la nueva temporada, el de León anunciaba que participaría en el rally Dakar, celebrado en Arabia Saudí, sin embargo, hace unas horas se hacían públicas las estremecedoras imágenes del presentador tras sufrir un aparatoso accidente que le llevaba a abandonar esta experiencia y que dejaba sin palabras a los colaboradores de El tiempo justo. "Ya se han hecho un chequeo médico. Los dos están bien, para tranquilidad de todo el mundo. Eso sí, Jesús tiene un hueso roto", contaban desde el programa presentado por Joaquín Prat, quien aseguraba que "Me he quedado muy impactado".

Una vida ligada a la aventura

Jesús González Calleja (Fresno de la Vega, León, 11 de abril de 1965) es un montañero, aventurero y presentador español.

Ha ascendido el monte Everest (8848 m) y las Siete Cumbres (las montañas más altas de cada continente, de Norteamérica y la Antártida). Es piloto de avioneta y helicóptero Robinson R44.

Presenta programas documentales, como Volando voy, Calleja en el espacio y Planeta Calleja, en el canal Cuatro, y con Zanskar, productora de la que es propietario junto a María Ruiz Calzado.

El 25 de febrero de 2025 realizó un viaje espacial de la mano de la compañía Blue Origin, a bordo de la nave espacial New Shepard, formando parte de la misión NS‑30, convirtiéndose en el primer turista espacial español de la historia y el tercer español en viajar al espacio tras Miguel López‑Alegría y Pedro Duque.