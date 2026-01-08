David Broncano incendia las redes tras su polémica entrevista a la ganadora de Operación Triunfo: "La primera y última vez que veo este programa"

La Revuelta ha logrado consolidarse como uno de los programas más vistos de la televisión. El espacio de entrevistas y entretenimiento presentado por David Broncano rivalizó durante semanas tras su estreno en TVE, contra El Hormiguero de Pablo Motos, sin embargo, el programa de Antena 3 parece haberse impuesto de nuevo a la apuesta de la televisión pública.

No obstante, el programa de Broncano se mantiene como una de las opciones preferidas por la audiencia y es que su estilo desenfadado y sus más que comentadas entrevistas siguen viralizándose en redes rápidamente.

Por muchos es sabido que el de Orcera no suele prepararse las entrevistas o documentarse sobre los invitados que acuden al programa. Una especie de seña de identidad que, lejos de molestar a los cantantes, actores, actrices y demás personajes que acuden a La Revuelta, da un toque fresco a estos encuentros.

Si embargo, en esta ocasión, una de las entrevistas ha causado más revuelo del esperado y ha hecho que las críticas se ceben con los responsables del programa. Cristina Lora, la última ganadora de Operación Triunfo, fue una de las invitadas de la noche. La joven acudía a compartir con el público su experiencia en la academia y de paso, a cantar en directo para deleite de sus fans. Pero lo que pocos sabían es que la cantante compartiría emisión con otro invitado, quedando, por tanto, su intervención en unos pocos minutos.

Esto hizo que los espectadores no tardaran en mostrar su malestar en redes sociales. "Anuncian a Cristina para que esté 10 minutos y encima nos tengamos que tragar al semao este", se indicaba en otro tuit. "Qué poco tirón tiene OT ni siquiera la ganadora es invitada principal", añadía otro anónimo y había incluso quien se atrevía a amenazar con dejar de ver el programa. La primera y última vez que veo este programa... Ya podrían haber puesto a Cristina antes, pero claro hacer publi renta más... Hoy la mitad de la audiencia somos gente que solo está aquí por Cristina. No sé entiende", decía una usuaria.

La Revuelta, un formato de éxito

La revuelta es un programa de televisión producido por RTVE en colaboración con Encofrados Encofrasa y El Terrat, para su emisión en La 1 de Televisión Española desde el 9 de septiembre de 2024. El formato es presentado por David Broncano y se emite de lunes a jueves a las 21:45. Sucede a La resistencia, programa emitido en Movistar Plus+ entre 2018 y 2024.

David Broncano, junto con Jorge Ponce, Ricardo Castella, Grison y sus demás colaboradores, comandan La revuelta, un programa cómico en el que tienen cabida múltiples secciones y entrevistas desde el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Antes de que se supiera el verdadero nombre del programa, se especulaba con otras denominaciones como La resiliencia pero un anuncio en RTVE descartó está posibilidad. Dicho anuncio consistía en una pantalla de un ordenador macOS en OpenOffice Writer escribiendo nombres como La residencia o Las noches de Broncano; hasta que para en el nombre La revuelta, lo subraya y debajo indica "Muy pronto".