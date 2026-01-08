La escandalosa petición de una soltera de First Dates a Carlos Sobera que deja al presentador sin palabras: "Soy especialista en eso"

Las citas en First Dates siempre dejan momentos para recordar. Ya sea por lo insólito o emotivo de algunos encuentros entre los solteros que acuden al programa, lo cirerto es que es uno de los espacios televisivos que más momentazos deja en redes sociales.

Esta vez, los protagonistas de la velada han sido Arelis y Juan, dos solteros que tenían claro que iban al programa a pasarlo bien y a dejarse sorprender.

En el caso de Arelis, lo tenía claro. "Quiero empezar el año con un multiorgasmo", soltaba a Carlos Sobera nada más entrar al restaurante del amor. Un deseo que dejaba sin palabras al presentador y que su cita, Juan, parecía dispuesto a cumplir. "Soy especialista en satisfacer sexualmente a todas las mujeres", aseguraba el soltero.

Sin embargo, a pesar de que en el plano íntimo ambos estaban en la misma sintonía, Arelis decidió darle calabazas a Juan y no tener una segunda cita. "Le veo con barriga", contaba a cámara la comensal.

