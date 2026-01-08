Iker Casillas obligado a dar la cara para hacer frente a la enfermedad de Sara Carbonero: "En cuanto pueda..."

La revista Semana adelantaba en primicia el pasado 5 de enero que Sara Carbonero había sido ingresada de urgencia el día 2 en un hospital de Lanzarote tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba del inicio de 2026 en la isla canaria de La Graciosa con su novio, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos entre los que se encontraba la presentadora de Informativos Mediaset Isabel Jiménez.

Poco después se filtraba que la periodista había sido intervenida de urgencia y, aunque se habría valorado la opción de trasladarla a otro hospital, los médicos lo habrían desaconsejado por su bienestar ya que el traslado tendría que hacerse en helicóptero y la manchega estaría demasiado débil.

Ante el aluvión de especulaciones sobre la causa del ingreso de la exmujer de Iker Casillas-se llegó a decir que podría tener que ver con el cáncer de ovario que sufrió en 2019- fuentes cercanas a la de Corral de Almoguer lanzaban un mensaje tranquilizador este 7 de enero a través de la revista ¡Hola! Y pidiendo prudencia y respeto en estos momentos han asegurado que su operación no está relacionada con su enfermedad, sino con un "fuerte dolor abdominal" del que "se está recuperando". "No está grave, todo está tranquilo" han añadido, revelando que aunque todavía se encuentra en la UCI, está consciente y despierta.

Iker Casillas rompe su silencio

Ahora es el exfubtolista del Real Madrid -que tiene una relación cordial con la madre de sus dos hijos y ha estado al tanto en todo momento sobre su estado- el que ha roto su silencio en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press para dar la última hora sobre Sara.

A su salida de los juzgados -a los que ha acudido por una razón que no ha querido revelar-, Casillas se ha mostrado amable y optimista, y con una sonrisa ha asegurado que su exmujer se encuentra "bien, está bien". "No hay que preocuparse, por suerte" ha añadido aliviado, desvelando además que la razón por la que no se ha desplazado a la isla para visitarla es porque pronto regresará a Madrid tras su intervención de urgencia: "En cuanto pueda viene. Date cuenta que han sido unas fechas señaladas y entonces es más complicado. Ya va a venir pronto" ha explicado, apuntando en referencia a Jota Cabrera que Sara está "muy bien" acompañada en Lanzarote.