Inés Hernand se sincera ante las críticas por su trabajo en televisión: "Nunca le vas a gustar a nadie"

Sin pelos en la lengua y siendo uno de los rostros más naturales de la televisión, Inés Hernand se ha dejado ver este jueves en la rueda de prensa de TVE sobre esta edición del Benidorm Fest junto a sus compañeros Javier Ambrossi, LalaChus y Jesús Vázquez.

Feliz por esta nueva aventura, Inés ha confesado ante las cámaras de Europa Press que es consciente de las críticas que recibe por su trabajo en televisión, pero las lleva "como parte de la vida misma" porque "críticas hay todo el rato, en todas partes, en el físico, en tu forma de trabajar, en tu forma de hacer, nunca le vas a gustar a nadie".

Además, se ha dado cuenta que "la compensación de ser tibio o de no decir cosas o de no hacer nada es la nada" y eso "no me interesa" porque "prefiero ir con absolutamente todo y vuelvo a insistir". "Creo que cuando una persona paga sus impuestos en España, es defensora de lo público, está en contra de las desigualdades, está a favor de los derechos humanos, paga a sus empleados y un larguísimo etcétera... está en posición de poder vivir tranquila", ha asegurado.

En ese aspecto, Inés vive "realmente bastante tranquila" y ha recalcado que "también se aprende mucho de ellas y se escucha atentamente lo que dicen" porque "ahora mismo en la guerra de la atención y en el momento en el que estamos con todo el mundo muy crispado, muy polarizado, es el momento en el que hay que dar un paso al frente en la escucha y sobre todo dar un paso al frente defendiendo a los medios de comunicación oficiales, los veraces, los periodistas que son los salvaguardas de la auténtica democracia y apartarse de tanto ruido".

La joven también ha hablado de su relación sentimental con el dj Guillermo Camacho y ha confesado que quizás haga oficial su matrimonio en España este año: "Me casé en Las Vegas en 2025, pero habrá que hacerlo oficial en una notaría española para que herede, así que sí, tendremos que casarnos... pero en 2026 no lo sé".

"Una cosa íntima"

Eso sí, Inés sueña con "una cosa íntima" porque "a mí me gustan las cosas de poca gente que si no, no se puede atender a todo el mundo y odio las bodas de servilletas en alto la verdad, que suene el 'Sarà perché ti amo'... no me veréis casada de blanco en una iglesia".