Javier Ambrosi, de los Javis, reaparece y se pronuncia sobre su nuevo marido: "Quiero vivir mi vida"

Ilusionado por su nueva etapa profesional en TVE como presentador del Benidorm Fest junto a Jesús Vázquez, Inés Hernand y LalaChus, Javier Ambrossi ha vuelto a estar ante las cámaras en la rueda de prensa que ha tenido lugar este jueves en los estudios de RTVE.

Allí, el director de cine ha sido ambiguo al preguntarle si existe la posibilidad de retomar la relación con Calvo, pero sí ha confesado que "donde me lleve mi vida me llevará y creo que es lo mejor que puedo hacer, no le incumbe a nadie tampoco".

Además, ha dejado claro que "no tengo redes, no tengo ni siquiera Instagram, no tengo nada", por lo que "todo lo que decís, todo lo que tal, es que no, yo te lo cuento a ti y luego ya no sé qué repercusión tiene ni me interesa, o sea que yo quiero vivir mi vida y donde me lleve me llevará", ha explicado tras los rumores que surgieron por cómo pasaron Nochevieja.

Eso sí, ha aclarado que profesionalmente no hay ninguna ruptura con Javier Calvo: "Que va, la de cosas que tenemos, estaba ayer con él revisando todos los proyectos de este año y del otro y digo 'vamos como si no lo hubiéramos dejado, 24 horas'".

"Es precioso"

En cuanto al momento que está viviendo, Ambrossi ha desvelado que "profesionalmente estoy súper bien, personalmente genial, creo que todas las etapas aportan y ahora me he tocado una etapa, he hecho una broma antes, no es mi momento para buscar nada". En la rueda de prensa, Javier ha bromeado con la fantasía de que encontrar un nuevo marido... un simple chascarrillo que no tiene mayor recorrido que el humor, ya que entiende que "hay que tener una etapa bonita de transición y ver que pasa, ver a dónde me lleva la vida".

Sobre la relación que tiene actualmente con su expareja, ha comentado que se "nos llevamos genial y tenemos un montón de proyectos que vamos a hacer juntos" y considera una suerte poder hacer proyectos fuera del 'dúo' con él porque "luego volver a ese dúo creativo que tenemos más enriquecido, a nuestra amistad más enriquecida, es precioso". "Yo tengo la suerte de tener un mejor amigo al que amo y un compañero de trabajo maravilloso", ha desvelado.