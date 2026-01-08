Kiko Rivera, a un paso de la esperada reconciliación familiar tras la ruptura

Kiko Rivera se ha convertido en protagonista tras unas navidades que el DJ ha pasado en familia. El hijo de Isabel Pantoja compartía hace unos días en su perfil de Instagram una emotiva publicación dedicada a su nueva ilusión, una joven que responde al nombre de Lola y con la que el de Sevilla estaría empezando una relación.

Tras anunciar por sorpresa que se separaba de Irene Rosales, el hermano de Isa Pantoja reaparecía en redes con una declaración de intenciones y los mejores deseos para su nueva ilusión.

"No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad. Haber aprendido de lo vivido, saber lo que no quiero en mi vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado.

Hoy camino con el corazón en paz y con la mirada llena de ilusión. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico.

Que lo sepa el mundo: soy feliz.

Entendemos que todo esto pueda generar mucho revuelo mediático, pero vamos a intentar seguir haciendo nuestras vidas con normalidad, sin escondernos.

Y a mis queridos amigos de la prensa No me la agobieis mucho sin dejar de hacer vuestro trabajo", rezaba el comunicado del DJ en Instagram.

Sin embargo, el DJ ha vuelto a ser noticia por los rumores que apuntan a una posible reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, con la que no se habla desde hace años. "A día 8 de enero del año 2026, os digo que Isabel y Kiko se reconciliarán. Igual que os dije hace seis años que ella iba a vivir en Somosaguas, pues ahora os digo que se van a reconciliar porque Agustín, pese a todo, adora a su sobrino", ha asegurado Cristina Tárrega en Vamos a ver.

Famoso desde la cuna

Francisco José Rivera Pantoja (Sevilla, 9 de febrero de 1984), conocido como Kiko Rivera y como Paquirrín, es un cantante, DJ y personaje mediático español. En un principio debió su fama a ser hijo de la famosa tonadillera Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera, Paquirri (de quien heredó el diminutivo Paquirrín), y gracias a ello con el paso del tiempo se convirtió en un personaje conocido por sus propias apariciones en la prensa rosa y programas de televisión. Actualmente es cantante y pinchadiscos, habiendo lanzado al mercado varios éxitos musicales.

Fue el único hijo de la pareja compuesta por el torero Francisco Rivera alias Paquirri y la actriz y tonadillera Isabel Pantoja, quienes se casaron en 1983. Francisco Rivera tenía dos hijos de su anterior matrimonio con Carmen Ordóñez: los a posteriori toreros Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez.

El 26 de septiembre de 1984, y cuando Kiko contaba solo 7 meses de edad, Paquirri falleció durante el traslado desde la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba), donde había recibido una cornada mortal por parte del toro Avispado durante una corrida. Este hecho marcaría para siempre la imagen de Kiko Rivera, conocido desde niño por Paquirrín. Su imagen y la de su madre pasarían a ser portada de las revistas del corazón del país (antes de cumplir un año fue portada de la revista ¡Hola!) sobre todo a raíz de la aparición del pequeño en el escenario en uno de los conciertos de Isabel Pantoja cantando unas estrofas junto a su madre. Este tipo de situaciones llevaron posteriormente a la cantante a denunciar públicamente el acoso mediático al que fue sometido desde niño.