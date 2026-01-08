Telecinco rescata a un famoso alejado de la televisión para completar 'GH DÚO', que prescinde de su debate los domingos

Telecinco estrena esta noche a las 22:00 horas la cuarta edición de 'GH DÚO'. En la primera gala Jorge Javier Vázquez volverá a ponerse al frente del formato, algo que no ocurría desde la primera edición, - aquella que tuvo que abandonar por problemas médicos - se completará el casting de concursantes y se abrirán las puertas de la casa para un famoso que lleva cuatro años alejado de la televisión.

Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Cristina Piaget y Sonia Madoc ya esperan al resto de sus compañeros. Además, se suprime el debate de los domingos, que es remplazado por una segunda gala semanal bajo el subtitulo de 'Cuentas pendientes' y que tendrá a Ion Aramendi como presentador.

Además de completar el casting y de confirmar quiénes formarán pareja en el reality, ‘GH DÚO’ acogerá diferentes sorpresas en su estreno y propondrá un primer juego a sus protagonistas, una prueba en la que deberán exhibir su habilidad y su destreza. La pareja o trío ganador podrá instalarse en la suite, una estancia especial de la casa en la que disfrutarán de una serie de privilegios que hará más cómoda su convivencia respecto a la del resto de participantes.

Por si fuera poco, el reality contará con la presencia de varios colaboradores famosos, expertos en formatos de telerrealidad, entre los que se encontrarán las ganadoras de dos primeras ediciones del formato: María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez. Se sumarán a los defensores de los concursantes, José María Almoguera, Noemí Salazar, Esperanza Gracia, Manuel Jiménez -amigo y compañero artístico de Antonio Canales-, la actriz Laura Arjona y el periodista y colaborador Jorge Moreno, entre otros.

A continuación desgranamos el casting conocido hasta ahora en el que destacan exparticipantes de 'La isla de las tentaciones', colaboradores de televisión y cantantes.

Anita Williams

Influencer, adquirió gran popularidad a partir de su participación en ‘La Isla de las Tentaciones 8’, donde fue infiel a su entonces pareja, José Carlos Montoya, con Manuel González, tentador VIP tras ser uno de los protagonistas de la tercera edición. Aunque Anita y Montoya decidieron poner punto final a su relación y buscar la felicidad por caminos separados, el destino los volvió a unir en ‘Supervivientes 2025’ donde, poco a poco, fueron dejando el rencor a un lado y enterraron el hacha de guerra. Su amiga Candela la defenderá en las galas.

Raquel Salazar

Participante del exitoso formato de Cuatro ‘Los Gipsy Kings’, afrontará en ‘GH DÚO’ su primera experiencia en un reality show. Reconoce tener mucho carácter y no se amedrenta ante nadie. Se autodenomina “reina del brilli-brilli” junto a su hija, Noemí Salazar, cuarta finalista de ‘GH VIP 7’ y su defensora en plató.

Antonio Canales

Bailaor flamenco de fama internacional, es descendiente de una familia de artistas. Comenzó su carrera en el Ballet Nacional, donde, tras varios años, se convirtió en solista. Ha sido Premio Nacional de Danza, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2020 y fue nominado a los Emmy por la realización televisiva de su obra 'Torero', entre otros reconocimientos. Vivió su primera experiencia en un reality en ‘Supervivientes 2021’. Divertido y polémico a partes iguales. Manuel Jiménez, amigo y compañero durante su carrera como bailaor, lo defenderá en plató.

Belén Rodríguez

Periodista y colaboradora de televisión experta en prensa del corazón y en el análisis de formatos de telerrealidad que, por primera vez, dará el paso de participar en un reality show. Nacida en el seno de una familia de periodistas e hija de la popular Doña Adelaida, comenzó a trabajar en televisión de la mano de María Teresa Campos. Su amiga Esperanza Gracia será su defensora en plató.

Carmen Borrego

Hija menor de María Teresa Campos y hermana de Terelu Campos, es colaboradora de televisión y ha ejercido como directora de programas. Tras un breve paso por ‘Supervivientes 2024’, ‘GH DÚO’ supondrá su segunda experiencia en el mundo de la telerrealidad, una nueva aventura que “marcará un antes y un después” en su vida. En el reality seguirá la estela de su hijo, José María Almoguera, participante de ‘GH DÚO 3’ y su defensor en plató.

Cristina Piaget

Actriz y una de las top models más reconocidas de España. Debutó en la moda con tan solo 14 años, llegando a ser una de modelos españolas más cotizadas internacionalmente. Posteriormente ha trabajado para grandes diseñadores como Christian Dior, Yves Saint Laurent o Valentino. En ‘GH DÚO’ participará en su primer reality y su amiga, la actriz Laura Arjona, será su defensora en plató.

Sonia Madoc

Exintegrante del dúo musical Sonia y Selena, formado en el año 2000. Alcanzaron gran fama con su álbum ‘Yo quiero bailar', aunque, solo un año más tarde, el grupo se disolvió y ambas comenzaron sus carreras en solitario. En 2024 anunciaron su regreso en el Benidorm Fest, participación que no ha evitado su reciente separación definitiva. ‘GH DÚO’ será su primera experiencia en un reality y Jorge Moreno, periodista y colaborador de televisión, su defensor.