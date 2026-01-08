Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esto es lo que ha pasado

Última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero tras ser ingresada de urgencia: "Ya está en planta" / Telecinco

Benito Domínguez

EP

Tras someterse a una intervención quirúrgica en un hospital de Lanzarote en el que ingresó el pasado 2 de enero, Sara Carbonero evoluciona positivamente y ya ha sido trasladada a planta según han informado desde 'El tiempo justo' este jueves.

La revista Semana adelantaba en primicia el pasado 5 de enero que Sara Carbonero había sido ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba del inicio de 2026 en la isla canaria de La Graciosa con su novio, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos entre los que se encontraba la presentadora de Informativos Mediaset Isabel Jiménez.

Poco después se filtraba que la periodista había sido intervenida de urgencia y, aunque se habría valorado la opción de trasladarla a otro hospital, los médicos lo habrían desaconsejado por su bienestar ya que el traslado tendría que hacerse en helicóptero y la manchega estaría demasiado débil.

Noticias relacionadas y más

"Por suerte"

"Bien, está bien, no hay que preocuparse, por suerte", ha confesado Iker Casillas en el día de hoy tras su visita a los juzgados, desvelando así el conocimiento que tiene sobre la evolución de la madre de sus hijos.

TEMAS

