Adiós a El Programa de Ana Rosa: el famoso magazine abandona su franja de emisión y Carlos Sobera tomará el relevo

El programa de Ana Rosa lleva más de 2 décadas como uno de los espacios más consolidados de Telecinco. Desde 2004, el espacio presentado por Ana Rosa Quintana ha aupado a la periodista como la reina de las mañanas, rivalizando en liderazgo con Susanna Griso y Espejo Público.

Solo el cáncer que sufrió la de Usera la mantuvo apartada el programa durante una etapa en la que Joaquín Prat se puso al frente del matinal. Una vez superada la larga enfermedad, la periodista regresaba a Telecinco aunque esta vez lo hacía en la franja de las tardes y con una nueva propuesta: TardeAR.

Un formato al estilo de El Programa de Ana Rosa pero en edición vespertina. Sin embargo, el programa, tras unos escasos datos de audiencia, echó el cierre y acabó con la presentadora volviendo a las mañanas.

Ahora, un nuevo cambio se avecina en el magazine ya que acortará su duración y se despedirá de las 4 horas y media que ocupa hasta ahora. Así, pasará a emitirse de 8.55 a 12. 45 horas. Todo por la apuesta de Telecinco por El precio justo, el programa de Carlos Sobera que dará el salto a las mañanas para competir con La ruleta de la suerte de Antena 3.

Carrera profesional

Nació y creció en el barrio madrileño de Usera. Su madre fue Carmen Hortal Prados, y su padre fue José Antonio Quintana. Tiene un hermano siete años mayor, Enrique.

Su trayectoria profesional se inició en Radio Nacional de España. Posteriormente pasó a Radio Intercontinental, donde fue una de las llamadas "chicas de la Inter".

En 1982 fue fichada por Televisión Española para presentar, con Alberto Delgado la edición nocturna del Telediario. En 1983 se traslada con su marido Alfonso Rojo a Nueva York, y trabaja como corresponsal de la cadena de radio COPE y la revista Tiempo. Con Alfonso Rojo (casados el 3 de septiembre de 1983 en Molinaseca) tuvo un hijo llamado Álvaro, nacido el 18 de julio de 1986.