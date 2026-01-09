Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Revelación real

Antonio Canales descoloca a Jorge Javier en el estreno de ‘GH Dúo’ con una confesión inesperada sobre los reyes: “Nos ven en ‘Supervivientes’”

El bailaor asegura que Felipe VI y Letizia le comentaron su paso por el reality en un acto oficial tras recibir la Medalla de las Bellas Artes.

Antonio Canales confiesa su anécdota con Felipe VI y la Reina Letizia.

Antonio Canales confiesa su anécdota con Felipe VI y la Reina Letizia. / Telecinco/Casa Real

Carlos Merenciano

Madrid

El estreno de la cuarta edición de GH Dúo dejó una de esas anécdotas que no pasan desapercibidas. Entre los 12 concursantes que entraron en la casa destacó Antonio Canales, que sorprendió a todos al relatar una conversación privada con los reyes de España en la que, según su versión, demostraron ser fieles espectadores de 'Supervivientes'.

Durante la gala, y a preguntas de Jorge Javier Vázquez, el bailaor situó el momento en marzo de 2022, en Pamplona, después de recibir la Medalla al Mérito de las Bellas Artes. Según explicó, se encontraban “en petit comité” varios galardonados, entre ellos Sara Baras, cuando Felipe VI se le acercó con una pregunta muy concreta: “¿Qué tal Antonio? Te quiero hacer una pregunta… ¿Se pasa tanta hambre en ‘Supervivientes’?”.

Canales aseguró que el comentario provocó risas entre los presentes y que la conversación fue más allá. “Se acercó Letizia Ortiz y se unió: ‘Sí, sí, es que te vemos, que te hemos visto tirarte del helicóptero’”, relató el concursante, subrayando la naturalidad con la que, según él, los monarcas hablaban del programa. “Pensé: son humanos como toda la gente”, añadió ante la sorpresa del plató.

Consciente de lo delicado del asunto, el bailaor reflexionó en directo sobre si estaba rompiendo el protocolo al contarlo: “Si me está viendo su majestad, sabe que estoy diciendo algo fuera de protocolo, pero fue real y no creo que le importe”. Para rematar, recordó que no sería la primera vez que la Casa Real mostraba interés por su trabajo televisivo, ya que los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía de Grecia llegaron a reconocer públicamente que le seguían cuando participó en 'Mira quién baila' en 2007.

