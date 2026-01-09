Chasco sin precedentes en First Dates: la desagradable reacción de una soltera al ver a su cita y decir en directo que "es horrible"

La primera impresión siempre cuenta y más si se trata de una cita a ciegas. A pesar de que se suele decir que no hay que dejarse llevar por el físico, lo cierto es que esa carta de presentación siempre influye cuando se trata de decidir si se quiere o no seguir conociendo a un posible nuevo amor.

En el restaurante de First Dates son expertos en primeras citas y en lidiar también con esas impresiones que surgen cuando los dos solteros se conocen y se sientan a cenar.

En este caso, el disimulo no parece ser la mayor virtud de Jane, quien llegaba al programa buscando un hombre "brillante, culto e inteligente". En ese momento entraba por la puerta su cita y ella no podía evitar mostrar su rechazo. "No me gusta. Es horrible", exclamaba la invitada con un notable gesto de desagrado.

A pesar de esta primera impresión, la cita transcurrió con fluidez, a la espera de saber si habrá una nueva oportunidad para Jane y Ettore, su compañero de velada.

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.