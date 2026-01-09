Escándalo en el clan Ortega Cano: la nueva ilusión del torero advierte que Gloria Camila "puede tener una hermanita"
Patricia Donoso vuelve a la carga y destapa una polémica que promete dar que hablar
Patricia Donoso ha pisado suelo español después de trascender la llamada telefónica que tuvo hace unas semanas con José Ortega Cano donde con tono cómplice y bromista le pedía quedarse embarazada de él, haciendo referencia a la famosa expresión del torero de "mi semen es de fuerza", que dijo en 'El programa de Ana Rosa' hace años.
Ahora, la abogada ha llegado a Madrid junto a su marido y ha anunciado que su viaje se debe a "cositas trabajo, reuniones, verme con gente y..." a encontrarse con Ortega Cano después de esa llamada que se convirtió en viral donde reflejaban la buena sintonía que tenían.
Patricia se ha burlado de la advertencia de Gloria Camila sobre tomar medidas legales: "Ay, qué miedo", y ha asegurado que la joven "vive enfadada, vive amargada siempre". Además, no ha dudado en descalificarla, confesando que "es una payasa" porque "siempre que dice 'te voy a demandar' siempre es la misma historia, siempre está con las mismas acusaciones y mismas tonterías".
"No tengo miedo a nada"
Donoso ha dejado claro que "no tengo miedo a nada y menos a esas tonterías" porque "la justicia está para otras cosas y no para estas tonterias", pero sí le ha animado a que "haga lo que tenga que hacer porque cuando lo intentaron la primera vez no se la admitieron a trámite y ahora me da hasta risa".
Además, Patricia ha jugado con el despiste al preguntarle el motivo de su viaje y ha dejado entrever que viene para quedar con Ortega Cano: "A eso vengo, a quedar con él, vamos a quedar, no es broma, pueden haber esos planes, Gloria Camila puede tener una hermanita, va en serio, yo nunca bromeo, ya me conocéis".
Por último, ha aclarado que el torero sabía que esa llamada se iba a emitir porque "habíamos estado hablando" días anteriores y "le dije 'mañana voy a hacer un directo y te llamo', o sea que tan desprevenido no le pilló".
