La inesperada confesión de un soltero en First Dates que obliga al programa a intervenir: ¿Cuál es mi salida de emergencia?"

Las citas a ciegas siempre dejan sorpresas, a veces gratas y otras para olvidar pero lo cierto es que no suelen dejar indiferentes a sus protagonistas. En el caso de los invitados de First Dates, el contrapunto es que su encuentro puede volverse viral en redes sociales y convertirse en uno de los temas del momento en espacios como Instagram o X.

Esta vez, ha sido una conversación sobre política lo que ha hecho que la cita entre Adrián y Nico corriera en X como la pólvora. Nico, un joven de 27 años, manager de comunicación y estudiante, llegaba al programa desde Barcelona con la intención de encontrar el amor en el plató de First Dates.

Para ello, iba a conocer a Adrián, un estudiante de turismo de 23 años, natural de Madrid que esperaba dar en el programa con su media naranja.

Pero las cosas no iban a salir como esperaba ninguno de los dos ya que al llegar a la mesa decidían hablar entre otros temas, de política, esas cuestiones espinosas que pueden hacer que cualquier encuentro salte por los aires. "Me considero de izquierdas, pero también hay parte de VOX que tiene cosas que me gustan, he llegado a pensar que ojalá saliese para ver que pasa", decía Adrián. Una confesión que dejaba a Nico sin palabras. "No, maricón de VOX, no, por favor". Además, a su cita directamente le suelta el bombazo: "¿Cuál es mi salida de emergencia?".

