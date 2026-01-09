Jessica Bueno se confiesa sobre la posible infidelidad y su relación sorpresa con Kiko Rivera: "Entran y salen de la casa de ella y de él"

En uno de los momentos más tranquilos de su vida tras su aplaudido paso por 'Supervivientes All Stars', Jessica Bueno habría empezado el año de la mejor manera posible: ilusionada de nuevo en el amor cuando está a punto de cumplirse un año de su ruptura con Luitingo.

Aunque la modelo, centrada en sus tres hijos -Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera, y Jota Jr. y Alejandro, en común con Jota Peleteiro- ha asegurado en numerosas ocasiones que lo último en lo que piensa es en volver a enamorarse parece que la vida ha vuelto a sorprenderla una vez más. Y como ha revelado Leticia Requejo este jueves en 'El tiempo justo' estaría viviendo una incipiente relación junto a un andaluz de alrededor de 40 años con el que llevaría viéndose aproximadamente dos meses.

Y aunque Jessica no quiere poner etiquetas a su romance porque todavía se están conociendo, la colaboradora afirma que estaría muy ilusionada, y tanto es así que lejos de esconderse estaría haciendo prácticamente vida de pareja con este hombre, que por cierto es conocido de Kiko. "Entran y salen tanto de la casa de ella como de la de él y hasta hacen la compra juntos", ha asegurado la periodista, que por el momento ha preferido no revelar la identidad del nuevo amor de la sevillana.

Ni confirma ni desmiente

Este misterioso hombre, por su parte, estaría inmerso en un complicado proceso de separación con su exmujer, que estaría desolada y creería que habría solapado su matrimonio con su romance con la modelo. Algo que él negaría, afirmando que cuando empezó a ver a Jessica ya estaba soltero.

Una información a la que la ex de Peleteiro ha reaccionado con sorpresa y estupor ante las cámaras de Europa Press, limitándose a exclamar "madre mía" sin confirmar ni desmentir si es cierto que está de nuevo ilusionada al lado de un amigo del hijo de Isabel Pantoja, y si por el momento prefiere guardar silencio a la espera de ver si su relación se consolida.