Lydia Lozano, muy clara sobre la participación de Carmen Borrego en GH Dúo: "No voy a mentir"

La entrada de Carmen Borrego en 'GH DÚO' ha dado mucho que hablar porque nos dejó momentos que inéditos como su reconciliación con 'Payasín' después del tartazo que recibió hace unos años en 'Sálvame Okupa', que le provocó un trauma del que se habló en los platós de televisión.

Sin embargo, no todos los rostros conocidos de televisión pudieron ver la primera gala de 'GH DÚO'. Lydia Lozano, por muy sorprendente que parezca, no pudo verlo por la situación que tiene en casa tras el alta hospitalario de su marido.

La colaboradora de televisión ha sido preguntada esta tarde por las primeras horas de Carmen en la casa más vista de España y ha confesado que se quedó dormida: "No os voy a mentir, me quedé dormida porque estoy muerta, pero he visto hoy algo y bien, hizo las paces con el de la tarta".

Regreso de Charly

Feliz por la vuelta de Charly a casa por Navidad, Lydia está volcada en los cuidados que necesita y en la rehabilitación que tiene que hacer a diario para la recuperación muscular después de haber estado más de dos meses ingresado en el hospital.