Tras meses de rumores, se confirma la separación de Anabel Pantoja: "Tuvo problemas con David"
La influencer volvía a la televisión tras una temporada centrada en la crianza de su hija Alma
Anabel Pantoja decidía volver a aceptar un reto televisivo tras meses alejada de los focos y centrada en su familia. La de Triana apostaba por la crianza de su hija rechazando varios proyectos televisivos hasta que la propuesta de Bailando con las estrellas llamó a su puerta.
La influencer afrontó el reto de darlo todo en la pista de baile convirtiéndose en una de las protagonistas de la edición, aunque finalmente no pudo hacerse con la victoria.
Con el final del reality, la de Sevilla ha vuelto a explotar su faceta en redes sociales, donde acumula dos millones de seguidores. Pero, a pesar de que la faceta profesional le sonríe en la perosnal podría no estar todo tan bien como le gustaría a la sobrina de Isabel Pantoja y es que las últimas informaciones apuntan a que, precisamente, la relación con la tonadillera no pasa por su mejor momento y la cantante la influencer estarían distanciadas. Nada que ver con el estrecho vínculo del que solían hacer alarde.
En esta crisis familiar podría haber jugado un papel importante la pareja de Anabel, quien habría tenido algún desencuentro con el mismo Agustín Pantoja. "Agustín Pantoja tuvo problemas con David [novio de Anabel]", explicó María Patiño en No somos nadie.
Una teoría que alimenta los rumores de distanciamiento entre la cantante y su sobrina.
Crisis familiar
Anabel Pantoja es sin duda uno de los personajes televisivos que mejor ha logrado combinar su faceta en la pequeña pantalla, en la que lleva colaborando desde hace años, con su rol como influencer y creadora de contenido en redes sociales, donde acumula hasta 2 millones de seguidores en Instagram.
La de Triana, tras permanecer alejada de la televisión para dedicarse a su hija Alma, volvía hace unos meses a Telecinco para participar en Bailando con las estrellas, un formato con el que la influencer se atrevía tras probar realities como GH VIP o Supervivientes.
A pesar de que la influencer ha intentado pasar página tras un comienzo de 2025 marcado por los supuestos malos tratos de los que habría sido víctima su hija por parte de la influencer y su novio, David Rodríguez, hace meses colea el rumor de la posible mala relación que mantendrían la madre de la de Sevilla, Merchi Bernal, con su yerno. Y es que todo habría sido culpa de la sonada polémica que salpicaba a la sobrina de Isabel Pantoja y que la llevaba a sentarse en sede judicial.
