Rodri Fuertes ya conoce a su hija: la primera imagen de la pequeña tras su relación con Adara
La influencer mantuvo una relación de idas y venidas con el que fuera su compañero en Gran Hermano
Marta Castro y Rodri Fuertes están de enhorabuena. Y es que tal y como revelaron el año pasado a través de sus perfiles de Instagram, están esperando su primer hijo en común después de dos años de relación.
"El corazón nos late más fuerte que nunca porque pronto seremos uno más" ha anunciado la influencer a través de un vídeo en blanco y negro en el que su novio sostiene unos patucos en la mano mientras ella se gira lentamente mostrando su incipiente barriguita de embarazada, que a su vez acaricia la manita de su hijo Hugo -fruto de su relación con Fonsi Nieto- con la canción 'El viaje' de Conchita como banda sonora para el mensaje más especial que compartían con sus seguidores.
"La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras" ha confesado Marta, reconociendo que "ha sido un camino largo y no siempre fácil, pero ha sido un camino juntos, con esperanza y fe en cada paso".
"Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad y ya viene en camino" ha añadido, finalizando su mensaje con un agradecimiento a Clínicas Eva -un centro especializado en reproducción asistida- por haberles acompañado y ayudado en todo este proceso.
Ahora, en la recta final del embarazo, la pareja ha compartido en redes la primera imagen de su primera hija en común, una niña cuya carita se ha podido ver al detalle gracias a una ecografía 5D realizada en la semana 26 de gestación. Una imagen en la que ya presumen de los rasgos de su niña. "Estoy enamorada", comenta la expareja de Fonsi Nieto.
Nueva maternidad
Lo que no se sabe aún es cómo habrá recibido esta noticia Adara Molinero. La que fuera pareja del concursante de Gran Hermano decidía seguir su camino a pesar de reconocer que le habría pedido al joven una segunda oportunidad. No obstante, la madrileña ha optado por un perfil bajo en lo que a su exnovio se refiere, guardando silencio sobre esta nueva etapa personal.
