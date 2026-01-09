Tamara Falcó habla por primera vez del bache que atraviesa con Íñigo Onieva por culpa de un inesperado regalo de Reyes: "No le gustó nada"

Tamara Falcó ha vuelto este jueves a 'El Hormiguero' tras vivir las que sin duda han sido sus Navidades más dulces con Íñigo Onieva, con el que vive en una continua luna de miel desde su boda en julio de 2023. Con las pilas cargadas tras unas vacaciones muy especiales en las que también ha tenido tiempo de disfrutar de su familia, la marquesa de Griñón se ha convertido en la gran protagonista de la tertulia semanal con Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val, y Cristina Pardo al revelar la contundente reacción de su marido al abrir uno de sus regalos de Reyes.

Explicando que ella es más de hacer "regalos prácticos" para sus seres queridos, eligió para Íñigo un cepillo de dientes eléctrico de última generación "que te dice qué diente estás limpiando y cuándo tienes que pasar al siguiente". "Es maravilloso, pero a él no le gustó nada. Cuando lo desenvolvió dijo '¿esto qué es?'. Según él, los regalos tienen que ser un capricho", ha expresado, confesando entre risas que días después "todavía sigue picado conmigo".

Anécdota familiar

Además, ha relatado otra anécdota relacionada con sus regalos de Navidad que tiene como protagonista a Enrique Iglesias. Su hermano le tocó en el juego del amigo invisible y, como ha contado a sus compañeros, "le quería regalar unos cubos para empaquetar bien su maleta porque viaja mucho. Son unos cubos donde metes tus cosas, camisetas, todo organizado. Te cambian la vida cuando viajas".

Un gadget de lo más práctico que Íñigo le quitó de la cabeza asegurando que no podía regalarle eso a su hermano. Y cuando se lo dijo al cantante de 'Bailando' -que acaba de convertirse en padre de su cuarto hijo junto a Anna Kournikova- éste reaccionó aliviado: "¡Menos mal que no me has regalado eso!". "Y yo, '¡como si el jersey que te he comprado fuera mucho mejor, son mucho mejor los cubos!" ha añadido divertida, sin entender como su marido y su hermano no comparten su visión de cómo tiene que ser un regalo. "A mi regalar la baliza que hay que poner en el coche, por ejemplo,me parece muy útil y práctico" ha concluido demostrando una vez más que, lejos de su imagen superficial, es toda una caja de sorpresas.