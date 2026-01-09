Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos habitantes en la casa

Telecinco sacude ‘GH Dúo 4’ con cuatro fichajes sorpresa en su estreno: Carlos Lozano vuelve a la casa, con dos personajes relacionados con la Isla y una llegada internacional

El reality finalmente cierra su cuarta edición con 12 participantes, formando extrañas parejas y tríos.

Carlos Lozano ficha por 'GH Dúo 4'.

Carlos Lozano ficha por 'GH Dúo 4'. / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco ha querido dar un golpe de efecto con el estreno de 'GH Dúo' este 8 de enero, revelando cuatro concursantes sorpresa que no habían sido anunciados oficialmente antes de la primera gala. La cadena ha apostado por un casting que mezcla nostalgia televisiva con perfiles con experiencia en realities y personalidades potentes capaces de mover la dinámica dentro de la casa de Tres Cantos. 

El fichaje más destacado es el de Carlos Lozano, que regresa a la pequeña pantalla cuatro años después de alejarse del foco mediático. Lozano fue finalista de 'GH VIP 4' y también participó en 'Supervivientes', y ahora vuelve con la intención de conseguir el premio que se le escapó en ediciones anteriores y de convertirse en una de las figuras centrales de esta edición. 

Junto a él, la producción ha anunciado a Manuel González, conocido por su paso por 'La isla de las tentaciones', y su hermana Gloria González, quien le ha defendido en todos los programas en los que ha participado. Su entrada ha supuesto toda una sorpresa, formando un trío único junto a Anita Williams.

El cuarto fichaje sorpresa es el único internacional de la edición, John Guts, una figura habitual de los realities de supervivencia en México, donde se ha ganado la reputación de “villano favorito” tras su paso por programas como 'Survivor México'. Guts debuta en un reality español dispuesto a sacudir la convivencia con su carácter controversial y sus estrategias imprevisibles. 

