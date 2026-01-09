Nuevos habitantes en la casa
Telecinco sacude ‘GH Dúo 4’ con cuatro fichajes sorpresa en su estreno: Carlos Lozano vuelve a la casa, con dos personajes relacionados con la Isla y una llegada internacional
El reality finalmente cierra su cuarta edición con 12 participantes, formando extrañas parejas y tríos.
Carlos Merenciano
Telecinco ha querido dar un golpe de efecto con el estreno de 'GH Dúo' este 8 de enero, revelando cuatro concursantes sorpresa que no habían sido anunciados oficialmente antes de la primera gala. La cadena ha apostado por un casting que mezcla nostalgia televisiva con perfiles con experiencia en realities y personalidades potentes capaces de mover la dinámica dentro de la casa de Tres Cantos.
El fichaje más destacado es el de Carlos Lozano, que regresa a la pequeña pantalla cuatro años después de alejarse del foco mediático. Lozano fue finalista de 'GH VIP 4' y también participó en 'Supervivientes', y ahora vuelve con la intención de conseguir el premio que se le escapó en ediciones anteriores y de convertirse en una de las figuras centrales de esta edición.
Junto a él, la producción ha anunciado a Manuel González, conocido por su paso por 'La isla de las tentaciones', y su hermana Gloria González, quien le ha defendido en todos los programas en los que ha participado. Su entrada ha supuesto toda una sorpresa, formando un trío único junto a Anita Williams.
El cuarto fichaje sorpresa es el único internacional de la edición, John Guts, una figura habitual de los realities de supervivencia en México, donde se ha ganado la reputación de “villano favorito” tras su paso por programas como 'Survivor México'. Guts debuta en un reality español dispuesto a sacudir la convivencia con su carácter controversial y sus estrategias imprevisibles.
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados