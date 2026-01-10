Las duras declaraciones de Rocío Flores en su vuelta a la televisión: "Si algún día tengo hijos jamás les haré lo que me han hecho a mí"

Rocío Flores se ha vuelto a sentar en '¡De viernes!' para hablar de la delicada situación familiar que vive desde hace años y por primera vez ha desvelado cómo vivió la emisión del documental de su madre, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en televisión.

"Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida", confesaba la joven cuando Santi Acosta le preguntaba por la emisión del formato. Además, explicaba que no entendió nunca cómo su madre relató públicamente el episodio que rompió definitivamente su relación en julio de 2012 porque "era una cosa tan privada y tan íntima". "Y si a eso le sumas que es tu propia madre. Era como si te apuñalaran por dos", añadía.

La nieta de Rocío Jurado desvelaba que "a día de hoy" considera que "no" está preparada para replicar a su madre en televisión porque "primero, no me siento preparada ahora mismo, y segundo, considero que es una cosa que debe llevar su cauce por vía judicial como se ha ido llevando hasta ahora".

Además, la hija de Antonio David Flores aseguraba que "demandar a una madre es muy duro y yo ya pasé por ese proceso, que me costó mucho psicológicamente y, a día de hoy, sigo arrastrando esas consecuencias". "Después de todo esto han pasado una serie de cosas, que no voy a contar, que me hacen tener valorar qué decisión debo de tomar", explicaba.

Rocío confesaba que lo único que tiene "súper claro" es que "si algún tengo hijos, jamás les haré lo que me han hecho a mí" porque "si algo he aprendido en la vida, después de sufrir tanto, es el saber que lo importante realmente es el cómo criar a tus hijos, la felicidad, la educación que les des, los valores... Y nunca les haría pasar por lo que he pasado yo".