Raquel Mosquera no esconde el motivo de la detención de su marido: "La típica persona mula"
"Mi cabeza y mi corazón me dice que no, porque si mi marido se dedicase a eso, yo no tendría que trabajar tanto como trabajo", confiesa la peluquera
Raquel Mosquera se ha sentado esta semana en '¡De viernes!' para hablar de la delicada situación en la que se encuentra su marido Isi tras ser detenido e ingresado en la cárcel francesa. Con el fin de acabar con las especulaciones que ha habido estos meses, la peluquera ha contado los verdaderos motivos por los que fue recluido.
"Os prometí que cuando supiese algo de mi marido vendría y os lo contaría. Y, así es, aquí estoy y con todo el dolor de mi corazón tengo que decir que mi marido si fue detenido por tema relacionado con droga", comenzaba diciendo la invitada.
Raquel desvelaba que su marido fue detenido por ser "la típica persona mula" y que lo que peor ha llevado todo este tiempo ha sido que su marido pusiera en riesgo su vida: "Ha podido correr el riesgo, que por eso si he llorado y sufrido, y todavía cada vez que lo pienso, porque ha podido abrirse cualquier cosa y jugarse la vida, y eso es bastante serio".
A pesar de conocer el motivo de su detención, la peluquera aseguraba no conocer la cantidad de estupefacientes que transportaba aunque reconocía que "no creo que una persona pueda llevar más de x cantidad en el cuerpo. En cantidad no te lo puedo decir".
En cuanto a los motivos que llevaron a su marido a ejercer de 'mula', Raquel decía estar "casi segura" de que "ha sido un chantaje, una extorsión o algo puntual, que le haya faltado dinero para pagar algo y le hayan comentado de hacer eso para pasar el bache".
Además, cree que "no" y "quiero pensar que no" ha hecho de 'mula' en otras ocasiones: "Mi cabeza y mi corazón me dice que no, porque si mi marido se dedicase a eso, yo no tendría que trabajar tanto como trabajo".
Tras su intervención en el programa, Raquel confirmaba ante las cámaras de Europa Press en exclusiva que se considera "una persona fuerte, luchadora pero también soy sensible" y respondía con un contundente "sí" cuando le preguntaban si le va apoyar incondicionalmente.
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Incertidumbre en el ministerio de Puente: ¿podrán los nuevos trenes de mercancías pasar por la línea del AVE asturiano?
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- La fuente de la plaza de San Miguel de Oviedo ya luce sus nuevos chorros semiesféricos
- La DGT lo confirma: todos los conductores que quieran van a poder conseguir dos nuevos puntos en el carné
- El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño