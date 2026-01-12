La astronómica cifra que Mediaset pagará a Alessandro Lequio tras su despido fulminante: "Un acuerdo para que esté tranquilo y no hable"

Telecinco sufría un inesperado terremoto televisivo que llegaba hasta los despachos tras hacerse público que Mediaset, grupo audiovisual al que pertenece la cadena, había rescindido el contrato de Alessandro Lequio.

El veterano colaborador, que llevaba décadas al servicio de programas como El Programa de Ana Rosa o Vamos a Ver, acababa fuera de la pequeña pantalla después de que su exmujer y madre de uno de sus hijos, Antonia Dell'atte, denunciara en una entrevista en El País los malos tratos sufridos a manos del aristócrata.

Una se conoció esta información, los directivos de Mediaset no tardaron en mover ficha y reunirse tanto con la exmodelo italiana como con su abogado. Una acción que acabó con el despido fulminante del polémico tertuliano.

Ahora, tras la comentada jugada que se producía el pasado mes de noviembre, se ha filtrado la posible indemnización que Mediaset tendría que pagarle al excolaborador. Una elevada cifra que podría ascender a los 700.000 euros, según ha hecho público Alberto Guzman en "No somos nadie". Una cuantía que tendría como objetivo que el colaborador estuviera satisfecho y por tanto, guardara silencio tras su inesperado adiós de Telecinco.

Origen aristocrático

Alessandro Lecquio es hijo de Clemente Lecquio Di Assaba (1925-1971) y de Alessandra Torlonia y Borbón (1936-2014). Su padre, un reconocido playboy dedicado a la producción cinematográfica en Latinoamérica, era hijo de Francesco Lecquio di Assaba (1892-1943), el que fuera embajador de la Italia fascista en Madrid durante la Segunda Guerra Mundial. A mediados de la década de 1950, tras enviudar de su primera esposa –María Ferrer Lamaison, una adinerada dama suramericana, fallecida prematuramente en un accidente de automóvil–, Clemente Lecquio heredó una considerable herencia y se trasladó a Italia, desentendiéndose de su primer hijo, Francisco Jorge Luciano (n. 1950), quien posteriormente se vería afectado de problemas mentales.

De vuelta en Italia, Clemente Lecquio cortejó a Alessandra ("Sandra") Torlonia y Borbón, hija de la infanta de España Beatriz de Borbón, exiliada en Roma tras el destronamiento de Alfonso XIII en 1931, y de Alessandro Torlonia, V príncipe de Civitella-Cesi, perteneciente a la influyente familia Torlonia –el título de príncipe de Civitella-Cesi fue comprado al papa de Roma, de quien los Torlonia eran banqueros–.Tanto la familia real española en el exilio como los Torlonia desaprobaron este romance, pues no veían con buenos ojos a un joven con fama de cazafortunas, sin título nobiliario y cuya familia estaba vinculada al fascismo, pero no pudieron evitar que la pareja se acabara casando, en secreto y de madrugada, en 1958. De aquel matrimonio nacerían Alessandro (n. 1960) y Desideria (n. 1962).