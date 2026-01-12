La estremecedora imagen que ha compartido en redes la nuera de Makoke, que padece una enfermedad desconocida: "Es urgente"
Marina Romero atraviesa un delicado estado de salud cuyos detalles no han trascendido
Un problema de salud de un familiar muy cercano hacía que Makoke tuviera que verse obligada a cancelar su boda, que se habría celebrado el 12 de septiembre. Sin embargo, este contratiempo hacía que el enlace tuviera que aplazarse, aún sin fecha oficial.
A pesar de que Marina Romero, la mujer de Javier Tudela, hijo de Makoke, no haya querido dar detalles de la enfermedad que padece, sigue compartiendo en redes su día a día. Ahora, sin contra apenas nada sobre su estado de salud, ha publicado una impactante imagen de su ingreso hospitalario. "Ha sido un año agridulce, pero con muchas enseñanzas". En la imagen, la pareja de Javier Tudela se muestra con la vía intravenosa, una gasa en el cuello y los ojos hinchados y enrojecidos.
"Adiós, 2025, un año agridulce, pero con muchas enseñanzas. Sin duda tengo la mejor pareja y las mejores amistades del mundo. No quiero acabar el año sin agradecerles por todo; amig@s, os amo. 2026, allá vamos, con más fuerzas y ganas que nunca", escribe Marina Romero, que aprovechaba para dedicar unas emotivas palabras a sus seguidores.
Proyecto
"Comencé este proyecto hace un tiempo, por motivos personales se quedó a un lado, pero es hora de que salga a brillar, por todo el amor, la ilusión y el tiempo @coucoubebecoucou, fuiste mi motivo de ilusión a la hora de emprender y empezamos este camino, mejor tarde que nunca, espero que os guste tanto como a mi. ¿Nos acompañas?", ha revelado junto a un vídeo en el que muestra los productos para niños de madera -como una heladería o una cafetera de juguete- que ha creado y que ahora, en plena lucha contra la enfermedad, ha decidido lanzar a la venta.
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- La marcha de la cocinera 'Sor Myriam' obliga a cerrar el restaurante de las exmonjas de Belorado en Arriondas
- La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
- Las exigencias de la Real Sociedad dificultan la salida de Karrikaburu, objetivo del Sporting