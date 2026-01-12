La estremecedora imagen que ha compartido en redes la nuera de Makoke, que padece una enfermedad desconocida: "Es urgente"

Un problema de salud de un familiar muy cercano hacía que Makoke tuviera que verse obligada a cancelar su boda, que se habría celebrado el 12 de septiembre. Sin embargo, este contratiempo hacía que el enlace tuviera que aplazarse, aún sin fecha oficial.

A pesar de que Marina Romero, la mujer de Javier Tudela, hijo de Makoke, no haya querido dar detalles de la enfermedad que padece, sigue compartiendo en redes su día a día. Ahora, sin contra apenas nada sobre su estado de salud, ha publicado una impactante imagen de su ingreso hospitalario. "Ha sido un año agridulce, pero con muchas enseñanzas". En la imagen, la pareja de Javier Tudela se muestra con la vía intravenosa, una gasa en el cuello y los ojos hinchados y enrojecidos.

"Adiós, 2025, un año agridulce, pero con muchas enseñanzas. Sin duda tengo la mejor pareja y las mejores amistades del mundo. No quiero acabar el año sin agradecerles por todo; amig@s, os amo. 2026, allá vamos, con más fuerzas y ganas que nunca", escribe Marina Romero, que aprovechaba para dedicar unas emotivas palabras a sus seguidores.

