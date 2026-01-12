La exmujer de Matamoros cuenta por primera vez el motivo real de su ingreso hospitalario, justo a punto de dar a luz: "Estoy con pastillas, visión borrosa..."

Estela Grande anunciaba en agosto del año pasado que cumpliría su sueño de ser madre por primera vez. Una ilusión que crecía cuando comunicaba a sus seguidores que sería madre de gemelos.

En 2018, la influencer pasaba por el altar de la mano de Diego Matamoros, hijo del conocido colaborador televisivo. Aunque poco les duró el amor ya que en 2021 decidían divorciarse y emprender caminos por separado.

Mientras Matamoros empezaba una relación con Marta Riumbau o Carla Barber, la modelo adoptaba un perfil más bajo en el plano sentimental y se refugiaba en su faceta de modelo e influencer y es que tras una incursión en el mundo de los realities de la mano de Gran Hermano VIP, la joven se alejaba de la televisión. Un medio que abandonaba y del que más tarde diría que le había pasado factura a nivel psicológico.

Sin embargo, eso es ya agua pasada en la vida de la modelo, que ahora está centrada de lleno en su maternidad junto al futbolista del Getafe Juan Iglesias.

Una bonita etapa no exenta de altibajos ya que hace unos días Estela Grande compartía con sus seguidores los problemas de salud que estaba sufriendo en pleno embarazo. "Me estáis preguntado qué tal ha ido la revisión y qué menos que deciros que regular. Esta noche no dormimos en casa. El motivo del ingreso esta vez es otro", ha señalado la creadora de contenido.

Un mensaje que alarmaba a sus seguidores, ya que a pesar del mensaje tranquilizador de la madrileña, que asegura que tanto ella como los bebés están bien, no ha aclarado el motivo de su paso por el hospital.

Misterio resuelto

Tras unas horas en las que sus seguidores elucubraron todo tipo de teorías sobre el motivo que habría llevado a la joven a ingresar en el hospital, Estela Grande ha contado finalmente el por qué de su paso por urgencias. Todo se debía a la preeclampsia, na complicación del embarazo que aparece después de la semana 20, caracterizada por presión arterial alta y daño en órganos, con síntomas como dolores de cabeza intensos, cambios en la visión, hinchazón repentina y menos orina", cuentan los expertos.

A pesar del susto, la modelo ya está en casa. "Hemos adelantado la fecha de la cesárea, así que esperamos llegar a ella", anunciaba a sus seguidores.

De las pasarelas a las redes sociales

Estela Grande es una modelo española. Es conocida por publicar contenido sobre moda de lujo en Instagram. Empezó a modelar cuando era adolescente. Se hizo popular gracias a su perfil de Instagram, donde además de fotos modelando, publica contenido sobre viajes y sobre su estilo de vida. Está representada por View Management. En 2018 se casó con Diego Matamores Flores.