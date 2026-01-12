Ya no hay vuelta atrás, Kiko Rivera se declara a su nueva novia en público y anuncia su paternidad tras unos días de relación: "Estoy muy feliz"

"El amor viene cuando viene. Yo no buscaba nada y apareció. Y cuando aparece y es real, por qué dejar pasar ese tren. Es una persona maravillosa y me complementa al 100%. Es súper amable, súper cariñosa, se lleva muy bien con mis hijos que es muy importante... estoy muy feliz, ha sido un flechazo". Con estas palabras Kiko Rivera confesaba, durante los Army Awards celebrados en Madrid este fin de semana que está enamoradísimo de su novia, Lola García, tras hacer pública su relación el pasado 30 de diciembre.

Además, y tras explicar que su chica no le acompañaba en esta ocasión por encontrarse bailando en Granada, pedía a la prensa algo de tranquilidad para poder hacer una "vida normal, como una pareja normal y corriente" con la bailaora, con la que no descarta pasar por el altar si todo sigue como hasta ahora entre ellos.

Una emotiva declaración

Tras esta inesperada declaración de amor de Kiko, el hijo de Isabel Pantoja y Lola se han reencontrado en Sevilla y, cómplices y enamorados, han disfrutado de un desayuno en una terraza cercana al domicilio del Dj en el que no faltaron las risas y las confidencias, felices por poder compaginar sus respectivas agendas profesionales para exprimir al máximo su amor.

Ya lo adelantaba a finales del año pasado, con un sentido comunicado en instagram en el que declaraba sus sentimientos a su nueva ilusión.

"No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad. Haber aprendido de lo vivido, saber lo que no quiero en mi vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado.

Hoy camino con el corazón en paz y con la mirada llena de ilusión. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico.

Que lo sepa el mundo: soy feliz

Entendemos que todo esto pueda generar mucho revuelo mediático, pero vamos a intentar seguir haciendo nuestras vidas con normalidad, sin escondernos

Y a mis queridos amigos de la prensa No me la agobieis mucho sin dejar de hacer vuestro trabajo.

¡Feliz Año a todos!"