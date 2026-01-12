Jessica Bueno se confiesa sobre la infidelidad de su nueva relación: "Al final me han pillado"

Jessica Bueno está en el punto de mira después de que la semana pasada saliese a la luz la incipiente relación que mantiene desde hace un mes con un músico andaluz llamado Roberto. Horas después de que la periodista Leticia Requejo revelase en exclusiva en 'El tiempo justo' que la modelo está ilusionada en el amor tras su ruptura con Luitingo en febrero de 2025, y dejando claro que no piensa esconderse, la ex de Jota Peleteiro se dejaba ver por primera vez con su nuevo 'amigo especial' disfrutando de un desayuno para dos en una cafetería cercana a su domicilio en Sevilla, aunque manteniendo las distancias abandonaban el lugar por separado.

"Soy una chica soltera, lo normal es que conozca a gente, no me voy a meter ahora a monja, lo que pasa que al final me han pillado... pero lo mismo me podrían haber pillado dentro de unos meses con otra persona, lo mismo no me pillan nunca y tengo un novio formal y nadie lo sabe... esto es así", ha afirmado rotunda este fin de semana en su reaparición ante las cámaras durante la gala de los Army Awards 2026, en la que por cierto coincidió con el padre de su hijo mayor, Kiko Rivera.

Ante las informaciones que apuntan a que Roberto estaría casado cuando comenzaron su relación, y que habría dejado a su expareja por la modelo, Jessica ha dejado claro que no se metería en "ningún lío", ya que se considera una "persona bastante coherente y sensata que va con pies de plomo" en lo que a su vida amorosa se refiere.

"Entro, salgo, conozco gente y ya está"

De regreso en Sevilla, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se ha mostrado de lo más tajante e, insistiendo en que es una mujer "soltera", ha revelado la determinación que ha tomado tras hacerse público su idilio con Roberto: "Yo ya dije que iba a hacer mi vida, ya está, nada más. Yo entro, salgo, conozco a gente y ya está".

Además, ha aclarado que su nuevo amor y Kiko no son amigos como se ha dicho, y aunque reconoce que "en Sevilla nos conocemos todos", ha desvelado que la única relación que existe entre su amigo especial y el padre de su hijo es que "se siguen en redes sociales, pero no se conocen".