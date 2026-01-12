María José Campanario se rompe tras su criticada aparición en El Desafío: el monumental enfado de la odontóloga que obliga Jesulín a intervenir

Líder de audiencia en su estreno el pasado viernes en Antena 3, la primera gala de 'El Desafío' nos ha dejado grandes momentazos. El talento de Jessica Goicoechea a la batería interpretando 'Un pueblo salvaje' junto a Manuel Carrasco, el 'flow' de José Yélamo destapando su lado más desconocido como artista urbano, la complicada danza aérea de Eva Soriano, o la impresionante apnea de Willy Bárcenas, que se alzó con la victoria con una marca de más de 4 minutos aguantando la respiración bajo el agua.

La otra cara de la moneda, María José Campanario, que se enfrentaba a la prueba de las sillas arriesgándose a poner un plus de dificultad al añadirle fuego. Concentrada, a la mujer de Jesulín de Ubrique solo le quedaba una silla por colocar cuando al engancharse con su traje se caía de la torre de sillas apiladas, fallando en su desafío y colocándose a la cola como última concursante clasificada tras la primera gala de la sexta temporada.

Cosciente de la decepción de su mujer, el torero irrumpía en el plató para consolarla con un cariñoso abrazo que hacía que la de Castellón se derrumbase, rompiendo a llorar por la frustración de no haber estado a la altura del reto.

"Para mí ha triunfado. Lo importante es que esta mujer no tiene límites" ha asegurado emocionado Jesulín, dejando claro que la apoya incondicionalmente a pesar de su agridulce inicio de concurso.

Ya recuperada de su desolación por no haber logrado 'El Desafío', María José ha reaparecido de lo más sonriente ante las cámaras de Europa Press y ha revelado que se encuentra "muy bien". Por delante, un nuevo y exigente desafío, ya que en la segunda gala tendrá que ser ella la que se enfrente a la prueba de la apnea que ha dado la victoria al cantante de Taburete en el estreno del talent-show.