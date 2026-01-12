Marta Riumbau, protagonista inesperada, tras salir a la luz que ha dejado a su hija: "Estar sola"
La influencer se confiesa en su perfil de Instagram
Marta Riumbau atraviesa una etapa muy dulce de la mano de su pequeña, Julieta. Y es que tras asumir su maternidad en solitario, la catalana compagina su faceta personal con la de creación de contenidos, espacio en el que acumula casi un millón de seguidores.
En su día a día, además de seguir con su labor de influencer, la exnovia de Diego Matamoros comparte cómo es su vida con su hija. Una nueva etapa sobre la que hacía balance en un emotivo video.
"El bebé con el que empecé 2025 y el bebé grande con el que empiezo 2026. Hoy cumple 14 meses vs los 2 del inicio no estoy llorando gracias por hacerme la mamá más feliz". Contaba la influencer en sus redes sociales.
Ahora, Marta ha dado un paso más y ha querido subir a Instagram el primer día que dejaba a la pequeña Julieta en la escuela infantil. Uno de los momentos más complicados para la catalana, tal y como contaba en instagram. "No me había parado a pensar en el tiempo 'para mí'. Se me hace rarísimo estar sola", ha confesado emocionada a sus seguidores.
Una vida como influencer
Marta Riumbau es una influencer y creadora de contenido española, pionera en lifestyle en YouTube desde 2014, conocida por su contenido sobre moda, decoración y maternidad, especialmente tras su relación con Diego Matamoros y el nacimiento de su hija Julieta, aunque también ha compartido sus experiencias personales, como un aborto y su maternidad en solitario tras un divorcio. Es empresaria (Mus&Bombon) y comparte su vida en redes sociales, destacando por su estilo minimalista en su casa de Madrid y su proceso de maternidad.
