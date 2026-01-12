Nuevo revés en la vida de María Pombo y Pablo Castellano: la Guardia Civil investiga a la pareja por este delito tras ser padres

La felicidad de María Pombo y Pablo Castellano tras convertirse en padres de su tercera hija en común, Mariana, el pasado 3 de enero, se ha visto enturbiada por una desagradable polémica después de que la influencer compartiese un vídeo en Instagram a su regreso a casa tras el nacimiento de su pequeña en el que se apreciaba que su marido conducía a 140 kilómetros por hora cuando el máximo permitido es de 120.

Algo que no tardaba en desatar numerosas críticas contra el arquitecto, y que podría traerle graves consecuencias, ya que según el programa 'Vaya fama' estaría siendo investigado por la Guardia Civil por esta infracción catalogada como grave en el Código de Tráfico y Seguridad Vial, y se podría enfrentar a una sanción económica.

Una investigación de la que Pablo no tiene constancia, como ha revelado sin rastro de preocupación en su reaparición ante las cámaras de Europa Press: "A día de hoy la verdad es que no es cierto que me hayan notificado nada. Y en el caso de que lo hagan pues obviamente actuaremos como corresponde y ayudaremos y colaboremos en todo lo que haya que colaborar, pero a día de hoy no hemos recibido ninguna notificación. O sea que no es cierto eso" ha aclarado.

Sin embargo, sí ha reconocido que al tratarse de "una velocidad que no está permitida", "asumirá la sanción que corresponda en el caso de que recibamos alguna notificación". "No sé cuál es la sanción ni nada, así que a día de hoy no os puedo decir nada más. Me encantaría deciros algo más, pero no puedo decir nada más" ha expresado tranquilo.

Y es que como ha revelado, las demoledoras críticas no le han afectado y no han conseguido empañar el gran momento que están viviendo tras la llegada al mundo de Mariana. "Ya sabemos que es parte del mundo, que hay veces que yo creo que se llevan cosas a un límite, a un extremo que no corresponden, pero bueno, es parte de lo que nos toca y hay veces que la llevas mejor, otras veces peor. Pero bueno, ya te digo, que ahora con la llegada de Mariana no hay nada que tape ninguna polémica ni ninguna historia. La llegada de mi hija es lo importante y lo que tenemos que celebrar. Lo demás, no siendo una cosa que considero dentro de que no está permitido, pero puede más la llegada de mi hija que cualquier otra cosa" ha sentenciado, dejando claro que "siempre que sea con respeto y con fundamento" no le importa estar continuamente en el punto de mira.

Al margen de las informaciones sobre la investigación de la Guardia Civil, Pablo ha confesado que Mariana "es una santa" y están "súper contentos" con ella. De ahí que no cierren la puerta a ampliar la familia en un futuro aunque María haya asegurado que se plantan con la pequeña: "Bueno, por ahora vamos a disfrutar del tercero y luego ya veremos el cuarto".