Ya es oficial: Carlo Costanzia confirma la separación tras dejar de seguir en redes a Alejandra Rubio
La pareja lleva envuelta en rumores de crisis desde hace meses
Nuevo frente abierto para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia; tal y como ha revelado la periodista Anna Gurgui el pasado viernes, poco después de que el actor derrochase complicidad y gestos de cariño con Mar Flores en la presentación del nuevo programa de TVE en el que concursan como pareja, 'Decomasters', Carlo Costanzia di Costigliole hacía un significativo movimiento en redes sociales desmarcándose de su hijo y de su nuera.
Y es que justo después de que el 'yerno' de Terelu Campos confesase emocionado que ha sido un auténtico "regalo" poder pasar tanto tiempo con su madre en el rodaje del talent-show de interiorismo y decoración -que se estrenará en los próximos días en la cadena pública- y en cierto modo "recuperar el tiempo perdido" en los últimos años, su padre dejaba de seguirle en Instagram. Un 'unfollow' que extendía a Alejandra, a la que también eliminaba de su cuenta.
No ha sido hasta este domingo, cuando Carlo ha compartido un emotivo post homenajeando a su abuela paterna tras su reciente fallecimiento, cuando ha salido a la luz que Costanzia di Costigliole había tomado la drástica y llamativa decisión -ya que siempre han presumido de ser una auténtica piña- de borrar de un plumazo de sus redes sociales a su hijo y a su nuera
Y no solo eso, ya que poco después de que trascendiese su 'unfollow' a Carlo y a Alejandra, el exmarido de Mar Flores ha desactivado su cuenta de Instagram, quién sabe si para 'mitigar' la avalancha de comentarios que ha desatado su rotuda manera de marcar distancias con su hijo coincidiendo con la complicidad que ha mostrado con su madre -a la que el italiano ha anunciado que va a demandar por acusarle de "maltratador" en sus memorias, 'Mar en calma'- en la presentación de 'Decomasters'.
