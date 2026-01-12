Primeras declaraciones de Alejandra Rubio tras la inesperada separación de Carlo Costanzia, con dardo incluido: "Estoy en shock"

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio están de nuevo envueltos en la polémica después de salir a la luz que el pasado sábado -horas después de que el joven derrochase complicidad y cariño con su madre, Mar Flores, en la presentación del nuevo programa de TVE que protagonizan juntos, 'Decomasters'- Carlo Costanzia di Costigliole habría dejado de seguir a ambos en redes sociales. Un unfollow que la pareja habría devuelto al padre de Carlo, que después de que la periodista Anna Gurgui revelase su llamativo movimiento en Instagram, directamente eliminaba su perfil.

Las especulaciones no tardaban en surgir y muchos apuntaban a una posible pelea entre el italiano y su hijo provocada por la buena relación que el yerno de Terelu Campos tendría con su madre, a la que el aristócrata tiene en mente demandar por acusarle de "maltratador" en su libro de memorias, 'Mar en calma'.

Pero nada más lejos de la realidad, como ha aclarado Alejandra entre risas este lunes en su reaparición en 'Vamos a ver': "No ha pasado nada. De verdad que no ha pasado absolutamente nada. Yo estoy en shock porque no me había enterado, y lo he hablado con mi suegro y nos hemos reído porque ha sido una tontería..." ha comenzado, asegurando con un rotundo "que me parta un rayo ahora mismo", que ni ella ni tampoco su novio dejaron de seguir en redes sociales al padre de Carlo.

"Hecho paranormal"

"Él está teniendo una serie de problemas en Instagram, no solo le ha pasado con nosotros, él no ha bloqueado a nadie. Le ha pasado con nosotros, con amigos suyos, más familiares... y se ha cabreado y se ha quitardo el Instagram" ha explicado, revelando que este "hecho paranormal" ha provocado sus risas porque no entendían por qué la red social eliminaba del perfil del italiano a varios conocidos entre los que se encuentran ellos.

Además, y tras dejar claro que en el caso de que hubiese pasado algo (que no ha sido así) no hubiese hecho un 'unfollow' a su suegro porque "ya soy mayorcita", Alejandra ha descartado los rumores de que Costanzia di Costigliole se habría enfadado por el buen rollo de Carlo con su madre en la presentación de 'Decomasters': "¿Tú te crees que eso el padre de Carlo no lo sabe? No se recriminan nada. El problema es entre ellos y Carlo lo ha dejado claro desde el primer momento, él no se quiete meter y no quiere tener nada que ver, que no le salpique, y ha demostrado que tiene buena relación tanto con su madre como con su padre" ha zanjado, revelando que "todos dentro de la familia sabemos lo que hay y nadie se puede molestar por absolutamente nada".

Por último, la hija de Terelu Campos se ha mostrado tajante cuando sus compañeros le han preguntado qué le parece que Laura Matamoros -sobrina de Mar- haya afirmado que cree su primo debería posicionarse en la guerra mediática entre sus padres: "Yo soy partidaria de que cada uno haga lo que le de la gana con su vida. Laura tiene su opinión, y cada uno la suya, y como son los padres de Carlo y no los de Laura..." ha sentenciado.