La salud de Sara Carbonero de nuevo en entredicho: una intervención de urgencia y un traslado en helicóptero
La reportera no pasa por su mejor momento de salud
Todo apuntaba a que este fin de semana recibiría el alta hospitalaria, pero parece que este momento se va a retrasar. Tal y como publica la revista ¡HOLA! Sara Carbonero sigue evolucionando positivamente, pero no será hasta la próxima semana cuando reciba el alta médico.
El pasado 2 de enero, la periodista era ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba del inicio de 2026 en la isla canaria de La Graciosa con su novio, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos entre los que se encontraba la presentadora de Informativos Mediaset Isabel Jiménez.
Poco tiempo después se filtraba que Carbonero había sido intervenida de urgencia y, aunque se habría valorado la opción de trasladarla a otro hospital, los médicos lo habrían desaconsejado por su bienestar ya que el traslado tendría que hacerse en helicóptero y la manchega estaría demasiado débil.
Ahora, la revista ¡HOLA! ha podido conocer en exclusiva el estado de la comunicadora gracias a su círculo más cercano y publica que "esta intervención le ha cogido menos fuerte". Además, explican que su recuperación está siendo lenta, pero favorable y que "el lunes puede que reciba buenas noticias".
Las razones del inesperado ingreso hospitalario
No ha sido hasta este miércoles cuando hemos salido de dudas gracias a la exclusiva de la revista ¡HOLA! que publicaba que el ingreso de Sara no tiene nada que ver con su enfermedad, sino con un "fuerte dolor abdominal" del que los médicos han encontrado la causa, por el que fue intervenida horas después de su hospitalización y del que "se está recuperando". "No está grave, todo está tranquilo" ha afirmado rotundo el entorno de la periodista a la publicación.
Tras esta información, Isabel Jiménez se ha dejado ver ante las cámaras tras presentar el Informativo de la tarde en Telecinco y ha asegurado que no iba a hacer ningún comentario sobre el estado de su amiga: "No voy a hablar, de verdad, os lo agradezco mucho".
