Un actor que concursó en Pasapalabra desvela la verdad sobre el programa detrás de las cámaras
Lo contó todo en una publicación en las redes sociales
Pasapalabra es, sin duda, el concurso más exitoso de la televisión. Son millones las personas que cada tarde se sientan delante del televisor para ver el programa presentado por Roberto Leal en Antena 3 pero pocas veces se conoce lo que ocurre detrás de las cámaras.
Pues un actor que concursó en el programa ha querido desvelar la verdad, lo contó todo en una publicación en las redes sociales, concretamente en su perfil de la red social X (extinta Twitter).
Estamos hablando de Alain Hernández, actor conocido por su papel en la serie Las hijas de la criada que puedes ver en Atresmedia. Tras pasar por Pasapalabra, Alain hizo una publicación en sus redes osciales donde asegura que su participación fue "maravilla" y agradece al progrmaa "por cuidarme y hacerme crecer".
Por supusto también da las gracias al presentador, Roberto Leal, así como a sus compañeros invitados, "Lorena, Cristina y Zapata", así como a los concursantes Manu y Rosa "por vuesta sencillez y autenticidad... vaya, por ser como sois, contando los días para volver".
Exitoso programa
Y es que el actor se ha llevado un muy buen sabor de boca de su paso por este exitoso programa.
