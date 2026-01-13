Alejandra Rubio vuelve a la carga tras descubrirse su ruptura con Carlo Costanzia: "Se ha cabreado y se ha quitado"

Horas después de salir a la luz que, a raíz de la complicidad que Carlo Costanzia y Mar Flores mostraron ante las cámaras en la presentación del programa 'Decomasters', Carlo Costanzia di Costigliole habría dejado de seguir en redes sociales a su hijo y a Alejandra Rubio antes de borrar su perfil de Instagram para no seguir alimentando la polémica, la hija de Terelu Campos ha dado la cara en 'Vamos a ver' y ha negado rotundamente que haya estallado la guerra contra su suegro por la buena relación que tanto ella como su novio tienen con la modelo.

"Estoy todavía en shock porque no me había enterado. He hablado con mi suegro y nos hemos reído porque ha sido una tontería. No nos ha dejado de seguir. Está teniendo una serie de problemas en Instagram y le ha pasado con nosotros, con amigos, otros familiares... Él no ha bloqueado a nadie. Se ha cabreado y se ha quitado Instagram directamente" ha revelado entre risas, dejando claro que Costanzia di Costigliole sabe de sobra cómo es la relación de Carlo con Mar, y que su pareja no se quiere meter en la guerra mediática entre sus padres.

Una explicación que no ha convencido a muchos, a los que al comprobar que el italiano desactivó su cuenta cuando salió a la luz que había dejado se seguir a su hijo y a Alejandra, les ha sonado a excusa poco creíble lo que ha contado la nieta de María Teresa Campos.

Entre ellos, María Patiño, que ha desvelado en 'No somos nadie' que Costanzia di Costigliole rompió puentes con Carlo y su nuera el pasado sábado -cuando ellos se encuentraban en Turín de visita- al enterarse de que durante la grabación de 'Decomasters' pidieron a Mar y a su hijo que llevasen a un ser querido. La modelo habría escogido a su sobrina Laura Matamoros, y el actor a su pareja.

Algo que entra dentro de la lógica teniendo en cuenta que la relación del italiano y su exmujer es completamente nula -de hecho ha anunciado que va a demandarla por llamarle "maltratador" en sus memorias, 'Mar en calma'-, pero que habría molestado mucho a Carlo padre, que habría roto relaciones con su hijo y con Alejandra.

Lejos de reaccionar a esta información, y sin poder disimular su incomodidad, la hija de Terelu ha insistido en que no hay ningún problema con su suegro, que en ningún momento han dejado de seguirle en redes sociales, y que su relación con Costanzia di Costigliole sigue siendo "perfectísima".

En cambio, Alejandra no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional a Carmen Borrego en su paso por 'GH Dúo', confesando que le está "encantando" su concurso, "lo está haciendo genial, está cómo es ella así que muy contenta", y que ella ya tiene en su tía a su favorita para hacerse con el maletín: "Por supuesto, claro, no podía ser otra".