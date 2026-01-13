Nuevo presentador
'Allá Tú' estrenó nueva etapa en Telecinco con Juanra Bonet dedicándole un mensaje a Jesús Vázquez: "Es para ti"
El concurso arrancó en la tarde de Telecinco como sustituto de 'Agárrate al sillón'
Kevin Rodríguez
'Allá Tú' estrenó ayer por la tarde su nueva etapa en Telecinco y lo hizo con nuevo presentador. Juanra Bonet salió al plató decidido a ganarse al público, pero primero quiso arrancar con un mensaje para Jesús Vázquez, el que hasta ahora era presentador del concurso.
"Yo no soy Jesús Vázquez", afirmaba Bonet al comenzar la emisión frente a la pena del público. "Ya me gustaría a mí. Yo no soy Don Jesús Vázquez, la persona que fundó cómo se hace 'Allá tú' en España, la persona que escribió el manual de instrucciones después de horas y horas y horas de programa", prosiguió el catalán.
"Ojalá ser como él. Don Jesús, mi respeto, mi admiración, gracias por elevar tanto el listón. Ojalá estar a la altura. Este aplauso es para ti. Y ya sabes que el aplauso es de la gente que ves y la que no estás viendo detrás de plató", terminaba diciendo el presentador, reflejando el cariño que le guarda el equipo de Gestmusic a Vázquez.
Ya en materia, Juanra se sentó en la silla y con su habitual humor afrontó el primer programa de la nueva etapa del concurso.
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- El gran despliegue por el pescador de Coaña destapa fricciones entre Emergencias y la Guardia Civil por el mando de los dispositivos
- La dulce historia de Paula y Luis en Vegadeo: dejaron su vida en Madrid para reabrir un obrador de pastelería en la capital veigueña