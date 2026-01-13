El inesperado juego que se ha producido en First Dates entre dos parejas de solteros y que rompe por completo los esquemas del programa: "Me gusta que..."
Así se vivió el extraño momento en plató
Muchas veces, en First Dates las citas suelen no empezar con buen pie por falta de química entre los comensales o por el contrario, ir como la seda después de una conexión espontánea en pleno restaurante del amor.
En la cita entre Ada y Llith se ha producido justo lo segundo, que ambos han encajado a la perfección y han demostrado la buena sintonía que se ha producido entre ambos nada más encontrarse en el restaurante del amor.
Lilith le ha preguntado a su cita si cree que todos los que les rodean en el restaurante son "NPC's", éste se percata de que lleva razón y le hace una 'alocada' propuesta: "Somos los únicos que llaman la atención. Voy a levantarme y a hablar con algunos de ellos". Así, hacían algo nunca visto en plató, hacer partícipes a otras parejas del restaurante del juego que habían empezado.
Empezaba así una broma que demostraba todo lo que ambos tenían en común. "Es bastante parecida a mí pero en todos los sentidos, o sea, en gustos, en personalidad, en humor, en forma de ser, que tampoco tiene vergüenza...", señala al equipo el soltero.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- Pilates, zumba y 'crossfitness', la nueva oferta deportiva de Salas para la que ya hay inscripciones abiertas
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- De Madrid a Cornellana: la pareja que compró la casa de postas para escapar del ruido urbano y la contaminación
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete