El inesperado juego que se ha producido en First Dates entre dos parejas de solteros y que rompe por completo los esquemas del programa: "Me gusta que..."

Así se vivió el extraño momento en plató

El inesperado momento que se ha vivido en First Dates entre dos parejas de solteros y que rompe por completo los esquemas del programa: "Me gusta que..."

Benito Domínguez

Muchas veces, en First Dates las citas suelen no empezar con buen pie por falta de química entre los comensales o por el contrario, ir como la seda después de una conexión espontánea en pleno restaurante del amor.

En la cita entre Ada y Llith se ha producido justo lo segundo, que ambos han encajado a la perfección y han demostrado la buena sintonía que se ha producido entre ambos nada más encontrarse en el restaurante del amor.

Lilith le ha preguntado a su cita si cree que todos los que les rodean en el restaurante son "NPC's", éste se percata de que lleva razón y le hace una 'alocada' propuesta: "Somos los únicos que llaman la atención. Voy a levantarme y a hablar con algunos de ellos". Así, hacían algo nunca visto en plató, hacer partícipes a otras parejas del restaurante del juego que habían empezado.

Empezaba así una broma que demostraba todo lo que ambos tenían en común. "Es bastante parecida a mí pero en todos los sentidos, o sea, en gustos, en personalidad, en humor, en forma de ser, que tampoco tiene vergüenza...", señala al equipo el soltero.

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.



Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.

