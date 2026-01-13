El inesperado juego que se ha producido en First Dates entre dos parejas de solteros y que rompe por completo los esquemas del programa: "Me gusta que..."

Muchas veces, en First Dates las citas suelen no empezar con buen pie por falta de química entre los comensales o por el contrario, ir como la seda después de una conexión espontánea en pleno restaurante del amor.

En la cita entre Ada y Llith se ha producido justo lo segundo, que ambos han encajado a la perfección y han demostrado la buena sintonía que se ha producido entre ambos nada más encontrarse en el restaurante del amor.

Lilith le ha preguntado a su cita si cree que todos los que les rodean en el restaurante son "NPC's", éste se percata de que lleva razón y le hace una 'alocada' propuesta: "Somos los únicos que llaman la atención. Voy a levantarme y a hablar con algunos de ellos". Así, hacían algo nunca visto en plató, hacer partícipes a otras parejas del restaurante del juego que habían empezado.

Empezaba así una broma que demostraba todo lo que ambos tenían en común. "Es bastante parecida a mí pero en todos los sentidos, o sea, en gustos, en personalidad, en humor, en forma de ser, que tampoco tiene vergüenza...", señala al equipo el soltero.

