Makoke reaparece tras cancelar su boda y destaparse el escándalo de agresión sexual: "Es estremecedor"

Dos exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias han denunciado al cantante por presuntas agresiones sexuales, abusos de poder y humillaciones sufridas mientras trabajaban en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021. Los testimonios, difundidos en una investigación periodística internacional, describen un ambiente de control, vejaciones y presiones para mantener encuentros sexuales, y han provocado una fuerte conmoción pública.

Makoke, muy sorprendida con el testimonio de las mujeres, reconoce que se ha quedado impactada al ver el reportaje: "Me he quedado en estado de shock cuando lo he visto". La colaboradora califica de manera tajante lo relatado por las presuntas víctimas: "Me parece horrible, me parece aberrante todas las declaraciones y súper desagradable. Además, cuando lo escuchas de la propia chica que lo ha dicho, la verdad que estremecedor".

"Ese Julio lo desconocía"

Sobre si conocía esa faceta del artista, se desmarca con claridad: "Desde luego ese Julio lo desconocía y, si es así, por supuesto que caiga todo el peso de la ley sobre él". Aun así, matiza que su experiencia personal fue distinta: "Yo tengo que decir que conmigo siempre fue un señor y yo lo que he visto, el trato con la gente que trabajaba con él ha sido siempre impecable. No puedo decir lo contrario, al César lo que es del César".

También admite que ver y escuchar a las exempleadas le ha afectado profundamente: "Es estremecedor escuchar a la chica hablando y la verdad que a mí se me ha encogido un poco el corazón, por supuesto, porque lo escuchas, sí, es que es estremecedor, es horrible". Insiste en que "todo, todo es muy doloroso" y deja en manos de la justicia la investigación de los hechos relatados en esta investigación periodística.