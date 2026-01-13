Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva novia de Kiko Rivera desvela un nuevo detalle de su relación tras comunicar la feliz noticia: "Sumando momentos"

Benito Domínguez

EP

A pesar de que hace solo 15 días que Kiko Rivera hizo pública su relación con una bailaora llamada Lola García a la que presentó a través de sus redes sociales el pasado 30 de diciembre con una romántica imagen de ambos posando abrazados y un mensaje confesando sus sentimientos -"Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico. Que lo sepa el mundo: soy feliz" escribía- su relación se consolida a pasos agigantados y ahora ha sido la de Méntrida (Toledo) la que ha declarado su amor por el hijo de Isabel Pantoja.

De nuevo en Madrid para cumplir con sus compromisos laborales tras disfrutar de 24 horas muy intensas con Kiko en Sevilla -ella viajó a la ciudad andaluza el domingo para reencontrarse con el dj tras actuar en Granada el sábado, mientras él asistía en la capital a la gala de los premios Army-, Lola ha demostrado lo enamorada que está del ex de Irene Rosales gritando a los cuatro vientos su felicidad a través de Instagram.

La nueva novia de Kiko Rivera desvela el detalle definitivo de su relación tras comunicar la feliz noticia: &quot;Sumando momentos&quot;

La nueva novia de Kiko Rivera desvela el detalle definitivo de su relación tras comunicar la feliz noticia: "Sumando momentos" / Instagram

Primero con un storie con una imagen en blanco y negro de ambos de lo más cariñosos en el que la bailarina se ha dirigido a Kiko para confesarle algo muy especial: "Tienes esa capacidad de hacerme sentir bien con solo un abrazo. ¡Me encantas! Sumando momentos, te amoro" ha expresado; y poco después compartiendo la misma instantánea en su muro definiendo al hijo de Isabel Pantoja como "mi suerte". "Hay algo mucho más bonito que el amor: el amor correspondido. Te quiero" ha añadido enamorada, reconociendo lo afortunada que se siente gracias al dj.

Mucho más tímida se ha mostrado ante las cámaras a su llegada a Madrid tras pasar 24 horas con el primo de Anabel Pantoja en Sevilla. A pesar de que se ha mostrado de lo más sonriente, sin ocultar lo feliz que es al lado de Kiko, Lola ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y no ha revelado ningún detalle sobre su relación, guardando silencio sobre cómo lleva la presión mediática sin responder a las informaciones que aseguran que su familia no aprobaría su relación con el ex de Jessica Bueno.

