La preocupante razón por la que Sara Carbonero no puede recibir el alta: los hijos de la periodista están al tanto de la última hora

Todo apuntaba a que este fin de semana recibiría el alta hospitalaria, pero parece que este momento se va a retrasar. Tal y como publica la revista ¡HOLA! Sara Carbonero sigue evolucionando positivamente, pero no será hasta la próxima semana cuando reciba el alta médico.

El pasado 2 de enero, la periodista era ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba del inicio de 2026 en la isla canaria de La Graciosa con su novio, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos entre los que se encontraba la presentadora de Informativos Mediaset Isabel Jiménez.

Poco tiempo después se filtraba que Carbonero había sido intervenida de urgencia y, aunque se habría valorado la opción de trasladarla a otro hospital, los médicos lo habrían desaconsejado por su bienestar ya que el traslado tendría que hacerse en helicóptero y la manchega estaría demasiado débil.

Ahora, la revista ¡HOLA! ha podido conocer en exclusiva el estado de la comunicadora gracias a su círculo más cercano y publica que "esta intervención le ha cogido menos fuerte". Además, explican que su recuperación está siendo lenta, pero favorable y que "el lunes puede que reciba buenas noticias".

Siempre al lado de Sara Carbonero, Isabel Jiménez ha demostrado con el paso de los años ser uno de los apoyos incondicionales para la periodista cuando más lo ha necesitado. Ahora, la presentadora de Informativos ha reaparecido ante las cámaras tras conocer el ingreso de su amiga.

Fue el pasado 2 de enero cuando la periodista deportiva sufría una fuerte indisposición en la isla de La Graciosa, donde se encontraba disfrutando de los primeros días de 2026 junto a su novio, José Luis Cabrera, y un grupo de íntimos amigos como Isabel Jiménez, y era ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote.

Tres días más tarde, la revista 'Semana' revelaba en primicia este delicado momento para la periodista y las especulaciones no tardaban en surgir respecto a si se podría tratar de una recaída del cáncer de ovario que sufrió en 2019 y del que se recuperó favorablemente.

Las razones del inesperado ingreso hospitalario

No ha sido hasta este miércoles cuando hemos salido de dudas gracias a la exclusiva de la revista ¡HOLA! que publicaba que el ingreso de Sara no tiene nada que ver con su enfermedad, sino con un "fuerte dolor abdominal" del que los médicos han encontrado la causa, por el que fue intervenida horas después de su hospitalización y del que "se está recuperando". "No está grave, todo está tranquilo" ha afirmado rotundo el entorno de la periodista a la publicación.