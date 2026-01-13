Sonsoles Ónega habla claro de la adicción de un conocido actor: "A veces el peor enemigo es uno mismo"
"Fue su madre la que lo llevó a un centro de rehabilitación", cuenta su hermano
Y Ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3, trata de contar siempre historias conmovedoras, tanto de personas anónimas como de famosos. Y en esta ocasión habló claro sobre la adicción de un conocido actor: "A veces el peor enemigo es uno mismo".
Y es que la presentadora de Y Ahora Sonsoles llevó a su programa a Vicente Haro, hermano de Quique San Francisco, quien recordó un poco la vida de su hermano, tanto lo bueno como lo malo.
De este modo, hablaron sobre la relación de amistad entre Quique San Francisco y Antonio Flores, así como la relación amorosa que tuvo con la hermana de este último, Rosario, asegurando Vicente que fue "la mujer más importante de la vida de Quique".
Pero no se dejaron nada en el tintero, tampoco la adicción del actor. Vicente Haro aseguró que "yo no lo sufrí mucho, él se retiró cuando ocurrió todo". Haro, que se dedica actualmente a representar a actores, explico que "la que peor lo debió pasar fue la madre, que lo llevó a un centro de rehabilitación". Sonsoles escuchaba atenta, asegurando que "a veces el peor enemigo es uno mismo".
Actor y cómico
Afortunadamente, Quique San Francisco consiguió salir de su adicción y convetirse en el actor y cómico que todo el mundo recuerda.
