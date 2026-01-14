Aniversario
'Cifras y letras' cumple dos años en La 2 con la mejor audiencia de la historia en su franja
El concurso cumple dos años y se consolida como fenómeno diario con datos que no se veían en La 2 desde 2004
Redacción Yotele
El concurso 'Cifras y Letras' soplará dos velas este jueves 15 de enero y lo hace como uno de los grandes triunfadores de La 2. Los datos de audiencia que ha cosechado en su segunda temporada han sido espectaculares: media de 579.000 espectadores y un 4,9% de cuota, lo que le otorga a la cadena pública uno de sus mejores registros en la franja del access prime time desde 2004.
La evolución ha sido claramente al alza desde su llegada: mientras que en 2024 registró un 3,7 % y en 2025 subió hasta el 5,8 %, en lo que va de 2026 mantiene un sólido 5,2 %, cifras que incluso superan a las de La Sexta en el mismo horario. El boom del formato se ha traducido en más de 27,8 millones de contactos acumulados en estos dos años.
El récord histórico de espectadores llegó el 1 de diciembre de 2025 con 937.000 seguidores delante de la pantalla y la mayor cuota fue el 5 de ese mismo mes con un 7,4 %, demostrando que el programa es un imán para públicos de todas las edades.
Presentado por Aitor Albizua junto a los expertos David Calle y Elena Herraiz, 'Cifras y Letras' ha convertido la divulgación cultural en un entretenimiento competitivo y adictivo, con premios sustanciosos y polémicas rondas que enganchan cada tarde a miles de espectadores.
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Pilates, zumba y 'crossfitness', la nueva oferta deportiva de Salas para la que ya hay inscripciones abiertas
- Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
- De Madrid a Cornellana: la pareja que compró la casa de postas para escapar del ruido urbano y la contaminación
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Estos son los nuevos plazos de Oviedo para la culminación de su nuevo bulevar